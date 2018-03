BOLOGNA, OPERAIO MORTO FOLGORATO SUI BINARI/ 56enne stava lavorando alla linea elettrica ferroviaria

Un operaio di 56 anni di origine napoletana è morto folgorato stanotte da una scarica elettrica mentre faceva manutenzione alla linea ferroviaria alla periferia di Bologna

29 marzo 2018 Paolo Vites

Foto Pixabay

Morto folgorato da una scarica della linea elettrica ferroviaria bolognese, alla periferia del capoluogo emiliano, nei pressi di bivio Navile. E' successo a un operaio di una ditta appaltatrice che si occupa di interventi di manutenzione, la Sifel di 56 anni poco prima delle due di notte. Incredibile che non siano state prese le precauzioni del caso, ennesimo caso di morte bianca sul lavoro per mancanza di sicurezza. La polizia ferroviaria ha aperto una indagine mentre una inchiesta interna è stata disposta dalle Ferrovie dello stato. La vittima era di origine napoletana. La cosiddetta aera di contatto o linea aerea di presa serve per trasmettere l'energia elettrica ai tram, alle filovie e ovviamente ai treni.

ALTRA MORTE SUL LAVORO

Tali linee sono alimentate tramite le sottostazioni da connessioni alla rete di distribuzione che sono a loro volta connesse a un sistema di generazione elettrica. La corrente che passa è ovviamente molto forte, basta toccare uno dei fili per rimanere folgorati. Nel caso in questione non si capisce come mai essa fosse in funzione mentre un operaio vi lavorava, o forse la corrente si è riaccesa improvvisamente. In ogni caso, c'è da far luce su un incidente che proprio per il tipo di lavoro non deve accadere assolutamente. Purtroppo la catena di incidenti sul lavoro di questo ultimo periodo non lascia per nulla "sereni": prima il porto di Genova con l'investimento mortale di un camionista, poi il porto di Livorno giusto ieri con la morte di altri due operati dopo l'esplosione di un serbatoio. E ora Bologna: la scia di sangue "fatale" purtroppo non si ferma..

