Lotto/ Estrazioni, Superenalotto, 10eLotto oggi 29 marzo: i numeri vincenti! Video (conc 38/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 29 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.38/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il nuovo concorso del Superenalotto, Lotto e 10eLotto sta per rivelare i numeri vincenti di questa sera. Gli appassionati della Sisal sono già in fila, pronti a riscuotere i premi conquistati ed a festeggiare la propria vittoria. Numeri da giocare, schedine e le immancabili carta e penna: ogni aspirante vincitore si è già assicurato di avere a portata di mano tutto l'occorrente per segnare l'estrazione. Inganniamo l'attesa mentre ci avviciniamo al grande evento di oggi: quali sono state le vincite maggiori del precedente appuntamento? A fare da padrone è stato il 10eLotto, con una vincita da 250 mila euro. Il fortunello è di Roma ed ha realizzato 9 numeri con ozione Oro. Si tratta tra l'altro del bottino più importante realizzato dall'inizio di quest'anno, al pari di quanto registrato in provincia di Brescia lo scorso gennaio. Due Oro e 9 numeri vincenti su 10 anche per Bergamo e la provincia di Ragusa, Vittoria. Due giocatori si sono infatti aggiudicati 50 mila euro ciascuno. Il Lotto posiziona al primo posto un fortunello della provincia di Reggio Calabria, di Lazzaro, che grazie ad una giocata sulla ruota siciliana è riuscito a centrare una quaterna da 138 mila euro. Anche in questo caso si tratta della vincita più alta registrata dall'inizio di quest'anno. Festa anche in provincia di Agrigento, a Raffadali, dove un terno ha premiato un appassionato con 32.250 euro grazie ai numeri giocati sulla ruota siciliana. Terno anche per il terzo gradino del podio, con un premio da 23.750 euro per un giocatore della provincia di Brescia, di Manerbio, grazie ad una combinazione giocata sulla ruota di Cagliari.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto e Jackpot saranno gli ospiti graditi di tutti i giocatori che parteciperanno all'estrazione di questa sera. Il gioco della Sisal alza ancora una volta il valore del montepremi, che si ferma a 120,5 milioni di euro. Una cifra sempre più importante per tanti appassionati che non vedono l'ora di centrare la sestina vincente. Ovviamente ci si potrebbe anche accontentare delle quote minori in palio, visto che in molti casi regalano premi significativi. Nell'ultimo concorso, la vincita più alta è stata realizzata da 5 giocatori grazie al 5: il premio è stato da oltre 40 mila euro ciascuno. Superano i 35 mila euro i quattro giocatori che hanno indovinato il 4+, mentre si fermano a 2.700 euro i 115 appassionati che hanno centrato il 3+. Il premio del 4 è stato di 352,09 euro, per un totale di 582 vincitori, mentre 22.184 tagliandi vincenti hanno regalato ai rispettivi possessori il bottino del 3, pari a 27,70 euro. Infine 5,37 euro a testa per i 354.795 vincitori del 2. Il premio da 5 euro, il più piccolo del gioco, è stato assegnato invece dallo 0+ ai suoi 23.402 vincitori. I dieci euro dell'1+ hanno premiato infine 10.437 appassionati, mentre 1.543 giocatori hanno centrato i 100 euro del 2+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo pronti per scoprire i numeri vincenti del Lotto di oggi: l'estrazione avrà luogo fra pochissimo. Tanti giocatori però sono ancora indecisi sul prossimo passo da compiere, fra chi è dubbioso sui numeri da giocare e chi invece vorrebbe forse registrare più di una schedina. Ancora una volta sono i numeri i veri protagonisti del gioco Sisal, affascinanti e difficili da individuare. Per questo gli appassionati si dividono fra chi preferisce adottare uno dei maxi sistemi con calcoli matematici di ogni tipo e chi invece è della vecchia scuola e preferisce ascoltare i consigli della smorfia napoletana. Nessuno dei due garantisce alla fine la vincita: si tratta di gusti. I sogni e le notizie hanno tuttavia un loro fascino se visti alla luce della smorfia: quale news propone la nostra Rubrica oggi? Parliamo di birra e spray al peperoncino, un'unione che non viene accostata spesso ad una bevanda. I mastri birrai della Dogfish Head hanno deciso però di rivoluzionare la formula del loro liquido ambrato, realizzando ancora una volta una bevanda unica. In edizione limitata, la birra allo spray urticante nasce tra l'altro da un'idea del fondatore Sam Calagione e dalla sua amicizia con il vicepresidente dell'azienda che produce il dispositivo di sicurezza. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la birra, 5, l'amicizia, 17, il peperoncino, 79, la sicurezza, 76, e l'aggressione, 7. Come Numero Oro scegliamo invece l'esperimento, 31.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Creatività e Jackpot del SuperEnalotto. Sono questi i due elementi essenziali che contraddistinguono i giocatori della Sisal. Sia perché scegliere dei numeri da giocare non è un'impresa così semplice, sia perché ci vuole davvero una grande fantasia per individuare al volo un progetto su cui investire una fetta del nostro bottino. Molti grandi sogni come case, ville, yacht e macchine di lusso non sono realizzabili nell'immediato: le iniziative di KickStarter al centro dei consigli della nostra Rubrica invece sì. Basta seguire i passaggi sul portale ufficiale ed in pochi secondi si può prendere parte ad un grande progetto. Oggi parliamo di tecnologia e tastiere: gli appassionati dei videogiochi sanno bene come un dispositivo usato di solito per scrivere può fare la differenza in fase di gioco. Kira è infatti una tastiera meccanica compatta e dal design standars, programmabile secondo le proprie esigenze e ideata dall'artista Angelo Tobias, un'icona del keybord style. Gli utenti possono infatti scegliere quale tipo di comando associare ad ogni pulsante o combinazione, tutto grazie a dei moduli ad incastro da usare a seconda delle esigenze. Il colore scelto? I colori RGB bianco grigio rosso e nero che si trovano alla base di ogni tavolozza. Il goal è già stato raggiunto e superato, ma l'asta si concluderà solo entro 28 giorni.

© Riproduzione Riservata.