Messa Coena Domini, Giovedì Santo/ Lavanda dei piedi, diretta streaming video: il Papa in carcere Regina Coeli

Messa Coena Domini, Giovedì Santo/ Lavanda dei piedi: il Papa in carcere Regina Coeli

Santa Messa in Coena Domini e Lavanda dei piedi: il Giovedì Santo con Papa Francesco nel carcere di Regina Coeli.

Papa Francesco, Lavanda dei piedi e Messa in Coena Domini (LaPresse)

Il primo giorno del Triduo Pasquale è come da tradizione il Giovedì Santo in cui tutti i cristiani festeggiano l’Ultima Cena del Signore Gesù attraverso i tre gesti centrali di questa particolare giornata di preghiera e memoria. La Messa del Crisma, la Lavanda dei piedi e la Messa in Coena Domini, che è poi il primo vero elemento sacro del Triduo Pasquale. Tutti questi gesti saranno ripetuti in ogni Diocesi del mondo a memoria dei primi momenti della Pasqua di Gesù e ovviamente saranno affrontati in prima persona da Papa Francesco a Roma tra il Vaticano e la Casa Circondariale “Regina Coeli” dove si terranno sia la Lavanda dei piedi ad un gruppo di carcerati e sia la Messa in Cena (o Coena) Domini. Dalle ore 16 in poi sarà possibile seguire l’evento in diretta tv sui canali vaticani e della Cei (Tv2000) e anche in diretta streaming video sul consueto canale ufficiale YouTube di Vatican News. Prosegue la tradizione delle carceri visitate dal Papa fin dal primo anno della sua elezione: Carcere minorile Casal del Marmo (2013), nel Centro Santa Maria della Provvidenza – Fondazione Don Gnocchi (2014), nel Carcere di Rebibbia (2015), nel C.A.R.A. Castel Novo di Porto (2016) e Carcere di Palliano, Frosinone e Diocesi di Palestrina (2017). Anche quest’anno Bergoglio intende rinnovare la “promessa” che ogni Pontefice e testimone di Cristo in terra compie in riferimento agli “ultimi”, ai più bisognosi e ai più peccatori desiderosi di redenzione e perdono. Secondo tradizione, il gesto della Lavanda rinnova la già grande lezione che Gesù diede ai suoi apostoli a pochi giorni dalla sua Passione: insegna loro alla generosità totale nel donarsi verso tutti i fratelli, anche se considerati inferiori a Lui.

MESSA COENA DOMINI, GIOVEDI' SANTO: L’OMELIA DI PAPA FRANCESCO

Nella Messa del Crisma di questa mattina, a Roma come in ogni parte del mondo, vi sarà la onsacrazione degli Oli, rinnovamento delle promesse presbiteriani e benedizione di tutti Oli Santi che saranno usati durante l’anno per celebrare i Sacramenti. Anche per questo momento, come per la Messa in Coena Domini del tardo pomeriggio in Regina Coeli, vi sarà una diretta specifica per seguire Papa Francesco in ogni sua Sacra Celebrazione. In ognuno di questi gesti, il richiamo forte alla memoria di Cristo rinnova quel “esempio” santo di un Dio che si fa piccolo e umile per accogliere ogni bisogno e affidamento umano, salvando l’individuo fin nel suo intimo più profondo. Un anticipo della Pasqua, di quella morte di Croce per estirpare il dolore e il male dal mondo affermando il trionfo della Libera Resurrezione. Nell’ultima cena di Gesù, si commemorano l'istituzione dell'Eucarestia e del Sacerdozio Ministeriale. Dopo questa Messa l'Eucaristia viene riposta nell'Altare della Riposizione, dove rimarrà per l'adorazione dei fedeli al meno fino alla mezzanotte.

Lo scorso anno, nell’omelia conclusiva del Giovedì Santo, Papa Francesco ebbe modo di ricordare e riaffermare la centralità di Cristo nella Chiesa e non di ogni singolo individuo a sé stante. «C’è un capovolgimento: quello che sembra il più grande deve fare il lavoro da schiavo, ma per seminare amore. Per seminare amore fra noi, io non vi dico oggi di andare a lavarvi i piedi uno dall’altro: sarebbe uno scherzo. Ma il simbolo, la figura sì: vi dirò che se voi potete dare un aiuto, fare un servizio qui, in carcere, al compagno o alla compagna, fatelo.

Perché questo è amore, questo è come lavare i piedi. E’ essere servo degli altri. Una volta i discepoli litigavano tra loro, sopra chi fosse il più grande, il più importante. E Gesù dice: “Quello che vuole essere importante, deve farsi il più piccolo e il servitore di tutti”. E questo è quello che ha fatto Lui, questo fa Dio con noi. Ci serve, è il servitore. Tutti noi, che siamo poveracci, tutti! Ma Lui è grande, Lui è buono. E Lui ci ama così come siamo».

