Nuovo Telepass Europeo, il dispositivo si può utilizzare ora anche in Europa: ecco dove. Percorsa pista moderna che possa portare verso l'agevolazione di chi viaggia su due e quattro ruote.

29 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Evoluzioni interessanti per quanto riguarda il Nuovo Telepass Europeo, ma viene da chiedersi ovviamente se la spesa sarà in questo caso esorbitante. La risposta è: assolutamente no. Infatti si potrà attivare il servizio in qualsiasi Punto Blu con un costo una tantum di attivazione di 6 euro e verrà pagato un costo aggiuntivo di 2.40 euro iva inclusa in più solo ed esclusivamente nei mesi in cui questo sarà utilizzato sulla rete estera. Un prezzo davvero conveniente che permetterà di risparmiare e non poco chi è cliente di questo noto servizio e che permetterà tramite il Telepass di muoversi rapidamente, cercando di rendere il tutto molto più agevole e soprattutto rapido. Una situazione che sicuramente potrà portare molte interessanti soluzioni, senza che ci siano assolutamente complicazioni di nessun genere. Vedremo se prenderà piede in Italia visto che in altri paesi già da diverso tempo questa soluzione è attiva.

ECCO DOVE CI SI PUÒ SPINGERE

I viaggiatori di tutta Italia, non importa stavolta se per lavoro o piacere, sono pronti ad accogliere una bella notizia. Si parla infatti del Nuovo Telepass Europeo che permetterà di viaggiare anche in Europa con lo stesso dispositivo che si utilizza per muoversi lungo i caselli delle autostrade del nostro paese. Ci si potrà muovere al momento in Francia, Spagna e Portogallo con il pagamento automatico passando dai varchi per il telepass ai caselli, senza dover fare la fila per pagare. Ma c'è di più perché si potrà anche usufruire delle strutture convenzionate di Francia e Portogallo oltre che ovviamente di quelle in Italia. La sensazione è che questo sia solo il primo piccolo passo verso l'apertura dei varchi anche in altri paesi che fanno parte della Comunità Europea. Un'evoluzione che renderà tutto comunque più facile per chi si metterà in viaggio senza nessuna complicazione di sorta.

