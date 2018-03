Porto Recanati, ossa umane e cadaveri in un pozzo/ Ultime notizie, una pista porta alla 15enne Cameyi

Porto Recanati, ossa umane e cadaveri in un pozzo (Twitter)

Porto Recanati, ossa umane e cadaveri in un pozzo: ritrovamento shock in provincia di Macerata, nelle Marche. Secondo quanto riporta Cronache Maceratesi, continuano gli scavi nei dintorni di un casolare: secondo le prime indiscrezioni, emerse parti di cadavere che potrebbero essere di più persone. E una delle prime piste porta a una ragazza scomparsa da Ancona nel 2010: parliamo dellla 15enne di origini bengalesi Cameyi Mosammet, le cui tracce erano sparite proprio a Porto Recanati. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con la procura di Macerata al lavoro: alle 11 di mercoledì 28 marzo 2018 è stato trovato un femore vicino all’Hotel House, nei dintorni del casolare in questione. Da quel ritrovamento, effettuato da alcuni militari della Guardia di Finanza, sono iniziati i sopralluoghi e gli scavi. Sotto la terra è emerso un pezzo che era stato seppellito, probabilmente perché inutilizzato: in totale, sottolinea il quotidiano maceratese, sono 20-25 le ossa rinvenute.

PORTO RECANATI, OSSA UMANE E CADAVERI IN UN POZZO

I medici legali intervenuti sul posto, Mariano Cingolani e Roberto Scendani, hanno sostenuto che le ossa potrebbero appartenere a una persona minuta, forse adolescente: per questo motivo la prima pista porta alla 15enne Cameyi, scomparsa da ormai otto anni. Ad aprire la possibilità che ci siano più di un cadavere, il ritrovamento di due ulne appartenenti entrambe alla stessa parte di un braccio. Ma non solo: nel corso degli scavi è stata trovata una scarpa bianca, come quelle indossate dalla bengalese. Tra gli altri resti non umani ritrovati, brandelli di una maglia biancastra, un foulard colorato e un’altra maglia con della sabbia. Il procuratore Giovanni Giorgio ha commentato: “Potrebbero esserci più corpi. Ma al momento stiamo lavorando. Cameyi? E’ una ipotesi, ma solo l’esame del Dna potrà dirlo”, riporta Cronache Maceratesi. Ricordiamo che Cameyi è scomparsa lo scorso 29 maggio 2010: secondo le indagini si era recata all’Hotel House di Porto Recanati per trovare il fidanzato Monir Kazi, che viveva all’epoca nel palazzone multietnico nelle vicinanze.

