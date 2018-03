TERRORISMO, SMANTELLATA RETE DI ANIS AMRI/ Ultime notizie, 5 arresti in Italia: le intercettazioni telefoniche

Terrorismo, smantellata la rete di Anis Amri: arrestati in Italia 5 affiliati all'attentatore di Berlino. Sono stati fermati nelle scorse ore cinque appartenenti alla rete del noto killer

29 marzo 2018 - agg. 29 marzo 2018, 10.48 Davide Giancristofaro Alberti

Sgominata rete del killer di Berlino - LaPresse

E’ stata sgominata questa mattina una rete di terroristi a cui faceva capo Anis Amir, il militante dell’Isis che il 19 dicembre del 2016 uccise 12 persone a Berlino, investendole con un camion nei mercatini natalizi. Fra i cinque fermati, tutti affiliati allo Stato Islamico, anche il 38enne Abdel Salem Napulsi, di origini tunisine. A lui gli inquirenti sono risaliti analizzando le conversazioni telefoniche di Amir, e le intercettazioni che sono emerse sono a dir poco inquietanti. Napulsi, infatti, parlava così degli occidentali, ritenuti degli infedeli: «Bisognerebbe mettere la loro testa sul tagliere e via, e colpire (mozzare la testa) e avanti un altro». E ancora, recitando un versetto del Corano: «Quando incontrate i miscredenti colpiteli al collo finché non li abbiate soggiogati», infine, fra le risate: «Tagliargli la testa e i genitali!». Napulsi si lamentava inoltre delle donne italiane, e occidentali, che non hanno l’obbligo del velo: «Girano seminude». Un nuovo importante colpo delle nostre forze dell’ordine nella lotta al terrorismo. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

5 ARRESTI

Un’operazione anti-terrorismo condotta dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dalle Digos di Roma e Latina, ha portato all’arresto di cinque persone, tutte facente parti del gruppo cappeggiato da Anis Amri, il noto terrorista di Berlino che nel dicembre del 2016 ammazzò 12 persone nei mercatini natalizi alla guida di un camion. Il terrorista Isis venne poi fermato e ucciso dalla polizia il 22 dicembre dello stesso anno, in quel di Sesto San Giovanni. Le accuse nei confronti dei cinque fermati sono quelle di addestramento e attività finalizzate al terrorismo internazionale, e di associazione a delinquere con l’obiettivo di falsificare documenti e favorire l’immigrazione clandestina. L’operazione, denominata Mosaico, è scattata stamattina, ed ha riguardato le due città laziali di cui sopra, ma anche Caserta, Napoli, Matera e Viterbo.

I FATTI DEL 2016

Fra i cinque arrestati vi è anche un tunisino di Latina, il cui compito era quello di procurare i documenti falsi proprio per Amri, per permettergli di lasciare l’Italia, fuggendo all’estero. Ma torniamo a quei tragici event del 19 dicembre 2016: il terrorista Isis arrivò in Germania, a Berlino, con un camion nero con targa polacca. Qui si recò nella zona dei mercatini natalizi a Breitscheidplatz, dove fece una strage, uccidendo 12 persone, e ferendone altre 56. Un atto che lasciò sgomenti, soprattutto perché avvenuto in un periodo di festa come appunto il Natale. Anis Amri scappò dalla Germania senza lasciare traccia, ma venne fermato in Italia tre giorni dopo, precisamente a Sesto San Giovanni (fra Monza e Milano), dopo un controllo quasi fortuito: in quell’occasione il terrorista non si fermç all’alt delle forze dell'ordine, e la polizia che reagì sparando e ammazzondolo.

© Riproduzione Riservata.