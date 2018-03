ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: il saluto del popolo a Fabrizio Frizzi (29 marzo)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: diecimila persone salutano per l'ultima volta Fabrizio Frizzi. M5S e centrodestra negano questore al Senato e il PD si ribella. (29 marzo 2018)

Oltre diecimila persone ai funerali di Fabrizio Frizzi.

Un lungo applauso ha accolto la bara di Fabrizio Frizzi al suo ingresso presso la chiesa degli Artisti a Roma. Tanti personaggi dello spettacolo ma anche tanta gente comune, per un funerale che entrerà sicuramente nella memoria collettiva italiana. Molti sono venuti apposta a Roma per portare l'omaggio a un presentatore mite e gentile, amato da tutto il mondo dello spettacolo. Uno dei momenti più toccanti sono stati i ringraziamenti della moglie Carlotta trasmessi da don Walter a tutta la folla assiepata all'esterno della chiesa. L'ultimo applauso per Frizzi è stato al passaggio della salma alla fine delle esequie funebri, un applauso apparso ai più interminabile.

M5S e Centrodestra negano Questore Senato al PD

"Una cosa molto grave, mai successa: la maggioranza che ha già eletto i presidenti ha deciso di non dare possibilità di accesso all'opposizione" nei ruoli dell'ufficio di presidenza al Senato. Queste le dichiarazioni al Tg3 del capogruppo al Senato del Partito Democratico, Andrea Marcucci, che sottolinea la rabbia del partito per aver visto negata la concessione del Questore di Palazzo Madama al PD, ruolo che solitamente veniva destinato alle opposizioni. Spiega Marcucci: "Quanto accaudto rafforza un rapporto basato sulla spartizione e sull'assenza di trasparenza tra M5S e Lega. Il metodo è chiaro: tra noi, i Cinque Stelle e il Centrodestra già non c'è nessuna affinità in termini programmatici, a voi le conclusioni se si possa arrivare o meno, su queste basi, ad un'alleanza di Governo...".

Matteo Salvini sfida Luigi Di Maio.

Si profila una vera e propria guerra tra i vincitori delle scorse elezioni, Movimento 5 Stelle e Lega Nord. Dopo i toni morbidi dei giorni scorsi che tendevano ad un avvicinamento, oggi Matteo Salvini ha rotto gli indugi e commentando la presa di posizione del capo politico del Movimento, gli ha chiesto in maniera ironica dov'è intenzionato a trovare 90 parlamentari disposti a votargli la fiducia senza l'appoggio del suo partito. Salvini ha sottolineato che questa sarà la prima domanda nell'incontro previsto per la prossima settimana con il capo dei grillini. Immediata la risposta di Di Maio stesso che tramite Un Tweet ha fatto gli auguri a Salvini per quello che lui vede come un probabile governo targato Lega con l'appoggio di Forza Italia e Renzi. Insomma toni alti per quella che sembra una crisi politica di non facile definizione.

Arrestato a Torino un italo marocchino affiliato all'Isis.

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato stamani all'alba un 23enne italo-marocchino accusato di essere il primo sodale dell'isis italiano. L'uomo Elmahdi Halli era da lungo tempo sotto il controllo degli investigatori, che lo sorvegliavano soprattutto per la sua attività di reclutamento. L'uomo stava programmando degli attentati da veicolare tramite camion, per questo la procura ha velocizzato le operazioni di arresto. Halli tra le altre cose è accusato di essere l'autore del primo testo di propaganda dell'esercito del califfato interamente in lingua italiana. Nel corso dell'operazione sono state effettuate una ventina di perquisizioni, il materiale sequestrato è all'esame degli investigatori.

Muore di morbillo a 25 anni a Catania.

Una giovane ragazza di soli 25 anni è morta di morbillo all'interno dell'ospedale Garibaldi di Catania. La ragazza Maria Concetta Messina è giunta in ospedale in condizioni gravissime, ricoverata nel reparto di terapia intensiva e spirata dopo qualche ora. I familiari hanno presentato una denuncia presso la locale procura della Repubblica, il pubblico ministero in tale contesto oltre a sequestrare la cartella clinica ha disposto l'esame autoptico della salma. Non è il primo caso che avviene in Sicilia, lo scorso 22 gennaio sempre nella città Etnea era spirata una ventisettenne, a settembre un 42enne affetto da una grave malattia immunodepressiva era morto dopo le complicazioni legata al morbillo.

Spagna-Argentina: Gli incontri che fanno la storia

Se si può definire dignitoso il risultato della nazionale italiana, non si può dire lo stesso di quello fra la Nazionale Argentina e la Spagnola. Dopo una disastrosa partita che per l'Albiceleste si è conclusa 1 a 6, il morale della squadra risulta essere a terra, specialmente a quanto si legge dalle dichiarazioni. I quotidiani nazionali argentini hanno definito la partita come un pugno in faccia, una catastrofe a Madrid e così via. Al di là dell'ottima organizzazione attaccante della Spagna contro molte lacune in difesa, nell'Argentina si è davvero sentito la mancanza di Messi Formula 1.

Formula 1, Haas: trucco o magia?

Il Gran Premio d'Australia vede sulla scena di qeust'anno la nuova scuderia molto agguerrita. Due nuovi concorrenti per la precisione, i piloti Kevin Magnuissem e Roman Grosjean che con le rispettive auto hanno brillato sia in fase di qualificazione che nella prima parte di gara. Tuttavia dopo i rispettivi pit stop alle auto di entrambi sono sorti problemi al fissaggio delle ruote. Coincidenza che ha lasciato le scuderie di McLaren e di Force India. Stando alle dichiarazioni dei portavoce, i sospetti sarebbero incentrati su come una scuderia da appena due anni sulla scena della Formula Uno sia riuscita a mettere in campo un'auto così performante. Non è segreta l'amicizia fra Haas e la Ferrari, tuttavia non si vorrebbe che questa amicizia vada anche oltre. Nonostante i sospetti, le due case automobilistiche riconoscono di non avere alcuna prova a sostegno della propria tesi, ma hanno comunque chiesto alla FIA (Federazione Italiana Automobilistica) di fare chiarezza sull'argomento. Ad ogni modo, il team principal di Haas Gunther Steiner ha risposto che non stanno facendo assolutamente nulla di illegale.

Ciclismo: un nuovo posto nella Hall of Fame

Si tratta di Miguel Indurain a guadagnarsi questo prestigioso posto. L'ingresso di questo ex corridore spagnolo sarà celebrato a Milano il 5 aprile. Ex corridore perché ha appeso la bicicletta in garage nel luglio del 1997, dopo essersi fatto ricordare nel giro d'Italia vincendo per due volte filate il Giro d'Italia (nel 1992 e nel 1993)

