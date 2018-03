Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 3 marzo: i numeri vincenti! Video (conc 27/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 3 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.27/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Manca davvero poco prima dell'inizio del nuovo concorso di Lotto, Supernalotto e 10eLotto. Gli appassionati sono già all'opera per ultimare le operazioni di gioco, dalla compilazione della schedina fino ai preparativi per assistere all'estrazione di questa sera. Sono ancora tanti i giocatori che tra l'altro devono ancora scoprire se sono riusciti a conquistare qualcuno dei premi messi in palio durante l'ultimo appuntamento della Sisal. Nel dubbio, facciamo un recap della statistica delle vincite. Al primo posto del Lotto troviamo un fortunello di Torino che grazie ad una giocata su Palermo è riuscito a centrare terno e tre ambi per il valore di 25 mila euro. Una vincita gemella è stata realizzata nella stessa città piemontese, per un totale di 50 mila euro per entrambe le giocate. In festa anche Milano, dove un appasionato ha indovinato un terno e tre ambi sulla ruota cittadina, per un valore di 23.750 euro. Nell'ultimo concorso, il gioco ha distribuito inoltre 5,9 milioni di euro in premi, per un totale di 200,7 milioni da inizio anno. Il 10eLotto posiziona invece al primo posto un giocatore della provincia di Brescia, di Mazzano, che ha centrato 50 mila euro grazie ad un 9 fortunato. Due vincite da 20 mila euro hanno raggiunto invece Militello in Val di Catania ed un'altra cittadina della provincia di Belluno, San Pietro in Cadore. I premi totali da inizio anno ammontano invece a 735 milioni di euro, di cui 26,2 milioni solo per quanto riguarda l'ultimo concorso.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è in attesa di annunciare i numeri vincenti di questa sera grazie al nuovo concorso. Un momento imperdibile anche per tutti i giocatori, molti dei quali ancora alla ricerca dei numeri da giocare. Un dubbio, un'incertezza, il desiderio di registrare più di una schedina: possono essere molteplici i motivi che spingono gli appassionati a ritardare ancora nell'ultimare le operazioni di gioco. La nostra Rubrica promette anche oggi di salvare quanti si ritrovano nel mare del dubbio, pronta a fornire la news di oggi da sottoporre alla smorfia napoletana. La notizia ci porta fino in Brasile, dove un asino è caduto in modo inspiegabile all'interno di una casa, mentre si trovava tranquillamente sul tetto. Il video che riprende l'evento è diventato ovviamente virale nel giro di poco tempo, ma va specificato: l'animale è riuscito a risollevarsi immediatamente. Forse un po' confuso, ma le sue condizioni di salute sono rimaste positive. Secondo i testimoni, sembra che l'asino abbia raggiunto il tetto dell'abitazione grazie ad una collina nelle vicinanze. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo il tetto, 45, l'asino, 23, la caduta, 56, la collina, 11, e la casa, 71. Come numero Oro scegliamo invece il video, 14.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto raggiunge quota 107,9 milioni di euro per il concorso di questa sera, alzando ancora una volta la vincita del montepremi. La sestina vincente prosegue intanto la sua corsa, saltando turni su turni, mentre le altre quote in palio decretano altri vincitori. Nell'ultimo appuntamento, la classifica delle vincite ha visto primeggiare due giocatori che con il 5 hanno superato quota 94 mila euro a testa. Circa 32 mila euro sono stati invece realizzati da tre vincitori grazie al 4+, mentre 2.576 euro è il premio che il 3+ ha destinato ai suoi 95 giocatori. 320,01 euro il premio del 4, assegnato a 605 vincitori, mentre 22.520 appassionati hanno centrato i 25,76 euro grazie al 3. Il premio del 2 ritorna ai minimi storici, con un premio di 5 euro indovinato da 361.663 vincitori. Cinque euro a testa anche per ciascuno dei 18.694 appassionati che hanno azzeccato lo 0+, mentre 9.196 vincitori si sono portati a casa 10 euro a testa grazie all'1+. Infine abbiamo lo storico premio da 100 euro abbinato al 2+ e destinato a 1.330 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot apriranno le danze questa sera, grazie alla nuova estrazione. Il montepremi continua a salire, così come il desiderio di tutti i giocatori di conquistare la vetta delle vincite. Sappiamo che la meta, così ambita, non è tuttavia semplice da raggiungere. Nulla vieta però agli appassionati di creare ad hoc un programma che preveda invece l'esito positivo: cosa fare del nostro bottino una volta realizzata la vincita? La nostra Rubrica vi propone anche oggi un progetto di KickStarter che piacerà agli amanti del caffè. Si parla infatti di Mugsy, una macchina da caffè robotizzata, interamente personalizzabile e semplice da usare. Molto di più di un semplice elettrodomestico da cucina: Mugsy può essere interamente controllata dall'utente. Dalla quantità di acqua fino alla temperatura che deve essere raggiunta per rendere il caffè una bevanda che si adatta del tutto al gusto dell'utente. Il goal da raggiungere entro 27 giorni è di 20.294 euro, ma per fortuna non occorrerà attendere tanto prima di conoscere i numeri vincenti di oggi. Siete pronti per la nuova estrazione?

© Riproduzione Riservata.