Maltempo, pioggia gelata sulle autostrade: chiusi i tratti dell’A1 e dell’A26. La viabilità non è ancora tornata alla normalità in Italia, con il gelo che continua imperterrito

Auostrade in ginocchio in tutta Italia - LaPresse

Il gelo che ha portato dalla Siberia Burian, continua a mettere in ginocchio l’Italia. Nonostante la situazione stia tornando lentamente alla normalità, complice le temperature in rialzo, la viabilità è ancora interdetta in alcune zone dell’Italia. La fascia più colpita sembrerebbe essere quella del centro nord, dove in queste ore si sta abbattendo una pioggia gelata, forse ancora più fastidiosa della neve: le precipitazioni, appena si abbattono sul suolo, gelano, creando moltissimi disagi e soprattutto forti pericoli per tutti gli automobilisti. Di conseguenza, Autostrade per l’Italia ha dovuto chiudere nuovamente alcuni tratti, e precisamente in Emilia Romagna, sull’A1 (già chiusa ieri da Bologna a Ancona), fra Piacenza a Terre di Canossa in direzione sud, verso Bologna. Problemi si stanno verificando anche in Piemonte, sull’A26, l’autostrada che collega Genova a Gravellona Toce.

INCIDENTE AL KM 37 PER GHIACCIO

Il blocco è stato previsto tra gli svincoli per la A21 Torino-Piacenza e la A10 Genova-Ventimiglia, nella zona dell’alessandrino. Ad indurre la chiusura di queste tratte, l’incidente verificatosi al chilometro 37 dell’A26, causato proprio da una lastra di ghiaccio che si è creata su un viadotto, in una zona quindi molto pericolosa. Fortunatamente non si sono verificati feriti, ma il rischio è dietro l’angolo, e di conseguenza è meglio prevenire in questi casi. Autostrade per l’Italia ha spiegato il perché della chiusura di alcuni tratti autostradali: «Come noto, la pioggia gelata non può essere contrastata con le operazioni di salatura del manto stradale. La chiusura è pertanto l'unico provvedimento atto a garanzia della sicurezza e viene attuata con le modalità e nei tempi previsti dai piani neve vigenti».

