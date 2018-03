OMICIDIO PAGLIUSO/ Lamezia Terme, chi è Marco Gallo: killer a pagamento del clan faceva il consulente

Omicidio Francesco Pagliuso: ad uccidere l'avvocato di Lamezia Terme fu Marco Gallo, insospettabile colletto bianco di giorno, efferato sicario a pagamento della 'ndrangheta di notte.

Francesco Pagliuso (foto da Facebook)

Era la notte tra il 9 e il 10 agosto del 2016, quando alcuni colpi di pistola raggiunsero e uccisero Francesco Pagliuso, 43enne avvocato di Lamezia Terme, nel giardino della sua residenza. E subito ci furono pochi dubbi sulla matrice di quel delitto. In qualche modo doveva entrarci la 'ndrangheta, per la precisione il clan Scalise. All'avvocato non avevano molto semplicemente perdonato il salto di staccionata. Dopo aver difeso gli interessi della famiglia Scalise, infatti, l'avvocato Pagliuso aveva assistito legalmente anche la famiglia Mezzatesta, un tempo vicina agli Scalise e nel giro di qualche mese divenuta nemica giurata della stessa. Tutto aveva preso le mosse dopo il duplice omicidio di Francesco Iannazzo e Giovanni Vescio, considerati organici agli Scalise, come riferisce La Repubblica. Pagliuso aveva difeso l'ex vigile urbano Domenico Mezzatesta e il figlio Giovanni e quando in aula aveva vinto, facendo cadere la pena dell'ergastolo, ha iniziato a sudare freddo. Sapeva che gli Scalise lo avevano inserito in una lista nera di nomi da eliminare a tutti i costi. E che quella vittoria in tribunale poteva anche significare. Non sapeva, però, che ad eliminarlo sarebbe stato un insospettabile, un sicario dalla vita apparentemente perfetta: Marco Gallo.

MARCO GALLO, IL SICARIO INSOSPETTABILE

Un professionista di successo, titolare di una piccola società di consulenze già rinomata nel lametino, nessun precedente sulla fedina penale. Tutto questo era Marco Gallo, il sicario affiliato al clan Scalise macchiatosi dell'omicidio dell'avvocato Pagliuso. Per settimane aveva studiato la sua vittima. Con la scusa di fare jogging ne aveva appuntato le abitudini, gli orari di uscita e di ritorno a casa, i possibili ingressi all'interno della villa. Alcune volte aveva anche desistito dal compiere l'assassinio, perché il caso voleva che in quel momento Pagliuso si trovasse in compagnia di altre persone. E Gallo non voleva una carneficina, ma un lavoro pulito. Solo una cosa ha sbagliato: non si è sbarazzato della motocicletta con la quale si è allontanato dopo aver freddato la vittima. A lui sono arrivati, dopo aver analizzato migliaia di filmati, gli investigatori coordinati dalla Procura diretta da Nicola Gratteri. E hanno scoperto che questo 32enne dal profilo insospettabile, questo colletto bianco di giorno e portatore di morte di notte, aveva sulla coscienza - insieme alla moglie, arruolata come "vedetta" - anche un altro omicidio, quello del fruttivendolo Francesco Berlingeri. Agivano per denaro, la morte il loro business preferito.

