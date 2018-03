PAOLO FOX/ Oroscopo oggi sabato 3 marzo 2018: i Pesci verso grandi consensi, buon weekend per il Sagittario

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 marzo 2018. Previsioni segno per segno: i Pesci verso grandi consensi, buon weekend in vista per il Sagittario dopo settimane di lotta

03 marzo 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 3 MARZO 2018 A LATTEMIELE

Ecco le previsioni dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di sabato 3 marzo 2018: per i Pesci questo è un buon periodo per i consensi e domani otterrete un grande successo. Il Sagittario dopo settimane di lotta e confusione trascorre un buon fine settimana. C'è una grande voglia di cambiare e più ci avviciniamo alla seconda parte dell'anno più rosee saranno le prospettive grazie alla presenza di Giove. Il Toro ha avuto un periodo difficile da superare a fine gennaio e metà febbraio ma adesso si possono gestire meglio le cose. La primavera che sta per arrivare porta una certa energia e statisticamente il segno del Toro, essendo un segno zodiacale di primavera, in questa stagione recupera di più.

AMORE AL TOP PER...

Per il Toro l'amore potrebbe tornare convincente insieme ad una scelta di lavoro o personale che potreste fare entro poco. Alcuni Gemelli hanno subito una separazione in amore e altri, invece, hanno visto molto meno il partner. Quindi in un certo senso in amore si deve recuperare. In amore la Bilancia vorrebbe avere accanto una persona forte e importante. Fate attenzione alle trasgressioni perché se ora non siete soddisfatti del vostro amore potrete scegliere qualcun altro. Comunque Saturno in una posizione dissonante invita comunque fare le cose giuste perché ora per paura di perdere qualcuno potreste dire di sì a proposte importanti come una convivenza senza volerlo. L’Acquario deve cercare di approfittare della bella Luna investendo in amore.

LAVORO AL TOP PER...

Qualcuno tra i nati sotto il segno del Cancro potrà ricevere l'offerta per un nuovo posto di lavoro oppure potrà voler andare via da un certo posto. La cosa non è così fluida e Saturno opposto dice che sei molto in crisi e non sai se abbandonare o meno la situazione, magari perché c'è qualcuno che non vuole farti andare via. I Pesci non devono sottovalutare incontri di lavoro in questa giornata, così come per il Toro si prospetta una scelta professionale da dover compiere entro poco tempo. Per il Leone occhio alle finanze: le uscite sono talmente tante e le entrate sono tanto diminuite che mantenere un equilibrio economico non è così semplice. Si può comunque trovare un equilibrio nuovo piano piano.





