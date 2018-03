PAVIA, ANTIFASCISTI "MARCHIATI"/ Foto, adesivo sulle porte di casa: polemiche, "sciogliere CasaPound e FN"

Pavia, antifascisti "marchiati": monta lo sdegno dopo che moltissime case sono state segnate con adesivi con la scritta, "qui ci abita un antifascista". Dopo il raid la reazione dei sindaci.

Raid antifascista a Pavia, foto da Facebook

Raid fascista nella notte a Pavia: sulle porte di casa di decine di persone sono stati infatti affissi alcuni adesivi riportanti la scritta "qui ci abita un antifascista". Una vera e propria azione intimidatori che, come riportato da La Provincia Pavese, ha raggiunto in particolare molte delle persone coinvolte negli scontri con la polizia del 5 novembre scorso, quando i manifestanti antifascisti avevano tentato di impedire la sfilata dei gruppi di estrema destra come Casapound, Forza Nuova ed altri. E proprio a questi soggetti di estrema destra, partiti che strizzano l'occhio apertamente al fascismo, si è rivolto Alessandro Caiani, uno dei "marchiati", chiedendone l'immediato scioglimento. Da parte sua il movimento ispirato ad Ezra Pound ha negato ogni coinvolgimento in questa azione attraverso un comunicato firmato dal presidente Gianluca Iannone, in cui dichiara di essere "assolutamente estranea a quanto avvenuto a Pavia".

LA REAZIONE DEI SINDACI E DELLA GENTE

Ma questo raid squadrista, di chiaro stampo fascista, ha sortito a Pavia e dintorni la reazione tanto delle istituzioni quanto della gente comune. Alessio Pascucci ad esempio, sindaco di Cerveteri, come riporta La Repubblica ha deciso di "automarchiarsi" con un adesivo di fattura simile a quello che ha caratterizzato le affissioni sulle porte del centro lombardo. "Quanto accaduto è inaccettabile - ha dichiarato - qualcuno ha usato il logo dell'antifascismo quasi come un segno intimidatorio. Ma la nostra Costituzione dichiara che siamo una nazione antifascista, ci siamo dovuti sudare la nostra democrazia, il momento più buio della nostra storia è stato quando il fascismo prima e il nazifascismo poi hanno tolto vita, libertà e diritti a tante persone". Ma come dicevamo anche semplici cittadini hanno preso le distanze dal raid fascista. Risalto ha avuto l'iniziativa di un cittadino che alle sua buca delle lettere ha affisso un messaggio:"Signori fascisti, non venite da me, so già d me di essere orgogliosamente antifascista". Clicca qui per la foto dell'adesivo antifascista!

