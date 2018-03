ROMA, MAESTRO DI KARATE ABUSA DELL'ALLIEVA/ Mamma salva figlia 14enne dalle grinfie dell'orco

Roma, maestro di karate abusa dell'allieva: la ragazzina di 14 anni gli era stata affidata per motivi scolastici. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la mamma

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

L'ennesima storia di abusi nei confronti di minori viene da Roma, dove un aiuto maestro di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di aver approfittato sessualmente di una sua allieva di soli 14 anni. L'uomo, un programmatore informatico, svolgeva l'attività in palestra nel tempo libero e alla ragazzina si relazionava poiché le era stata affidata per motivi scolastici. Fatto sta che nella palestra romana dell'Appio, l'uomo ha indotto la vittima a subire atti sessuali approfittando anche della sua giovanissima età. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la mamma della 14enne, a conferma che l'osservazione dei genitori è quanto mai importante soprattutto in questa età. La donna, notando uno stato di disagio e agitazioe diffusa nella figlia, si è impossessata del suo cellulare venendo alla scoperta di chat inequivocabili tra la ragazzina e l'aiuto maestro.

L'INTERVENTO DELLA POLIZIA

Una volta appurata la gravità dei fatti, la mamma della 14enne abusata dall'aiuto maestro karate di una palestra dell'Appio, a Roma, si è prontamente rivolta al commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, denunciando il fatto. A quel punto, come riferisce Il Tempo, gli investigatori in esecuzione delle direttive impartite dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, hanno prima ascoltato la vittima in audizione protetta, poi hanno acquisito tutta la serie di messaggi intercorse tra la 14enne e il programmatore informatico. Gli agenti subito dpo hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione dell'indagato, sequestrando materiale informatico. Le indagini proseguiranno comunque nei prossimi giorni per valutare tutte le responsabilità del 47enne, finito agli arresti domiciliari su richiesta del Sostituto Procuratore del Pool Reati specializzato nel contrasto alla violenza sessuale.

