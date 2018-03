ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Elezioni 2018, chiusa la campagna elettorale (3 marzo)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: chiusa la campagna elettorale, domenica l'Italia al voto. Morto Carlo Ripa di Meana, marito di Marina (3 marzo 2018)

03 marzo 2018 Fabio Belli

Chiusa la campagna elettorale, domenica le elezioni

CHIUSA LA CAMPAGNA ELETTORALE

Si è chiusa una delle campagne elettorali più strane di tutta la storia della Repubblica. Venerdì sera con i comizi dei leader di partito ci saranno le ultime indicazioni di voto, in tale contesto spicca l'affermazione del capo di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che nelle ultime ore ha affermato che in caso di vittoria della coalizione di centrodestra il presidente del consiglio sarà Tajani. Immediata la risposta di Renzi che ha aperto ad un eventuale Gentiloni Bis, con l'attuale capo del governo che adesso ha molte chance si essere riconfermato nel suo ruolo. Il movimento cinque stelle invece ha chiamato a raccolta tutti i suoi massimi esponenti a Roma, sul palco presente anche Beppe Grillo.

MORTO CARLO RIPA DI MEANA È morto oggi uno dei leader storici dell'ambientalismo italiano, l'ex ministro Carlo Rina di Meana. L'uomo che poco tempo fa ha dovuto subire la scomparsa dell'amata moglie aveva 89 anni. Carlo Ripa di Meana era stato era stato parlamentare e commissario europeo, ministro dell'ambiente e fondatore del movimento politico "Italia Nostra". L'ex ministro era stato sempre impegnato nelle battaglie ambientalistiche del nostro paese, tanto che era diventato il portavoce del movimento dei Verdi dopo la rottura con il partito socialista di Bettino Craxi. Immediate le manifestazioni di cordoglio di tutto il mondo politico, con lo stesso presidente Mattarella che si è detto colpito della dipartita. Non sono stati ancora rese note le date delle esequie, che probabilmente potrebbero essere fissate per Lunedì prossimo.

ANCORA TERRORE NELLE SCUOLE AMERICANE Ennesimo episodio di violenza nelle scuole americane dove nel pomeriggio italiano un ragazzo è entrato nel parlatorio del Central Michigan University di Mount Pleasant e ha ucciso i genitori. Il ragazzo che sembrerebbe avere 19 anni si è poi dato alla fuga, non prima però di aver minacciato alcuni professori dell'istituto scolastico. Dalle prime indagini i genitori erano accorsi nella scuola dopo che il ragazzo era stato trovato positivo al test contro le sostanze stupefacenti. Immediate le ricerche con centinaia di uomini impegnati, la polizia ha diramato un avviso di allerta, specificando che il ragazzo è armato e molto pericoloso. L'episodio avviene a pochi giorni dalla strage di Parkland, che ha provocato 17 morti.

TUMULATO L'AUTORE DELLA STRAGE DI LATINA E' stato seppellito senza funerali religiosi il corpo dell'appuntato dei carabinieri Luigi Capasso, l'uomo che qualche giorno fa a Cisterna di Latina si è tolto la vita, ma solo dopo aver ucciso le figliolette e aver ferito gravemente la moglie. La salma ha ricevuto solamente una benedizione presso la camera mortuaria di Secondigliano, il popoloso centro campano da dove proveniva Capasso. A quanto si apprende il parroco ha deciso di non aprire il portone della chiesa per svolgere il funerale, dopo che molti si erano opposti stante la brutalità del gesto commesso dall'uomo. Acclarata la premeditazione della strage visto il ritrovamento di alcune missive, dove Capasso dava disposizione ai fratelli sui funerali delle figlie, le missive sono al vaglio degli inquirenti.

SERIE A, JUVE SENZA HIGUAIN, NAPOLI SENZA HAMSIK

Nel match di oggi alle ore 18.00 che la Lazio disputerà in casa contro la Lazio, Max Allegri dovrà fare a meno di Gonzalo Higuain, che non è stato convocato a causa dell'infortunio alla caviglia. Giocheranno, invece, dal primo minuto Dybala e Buffon. I biancocelesti dovranno fare i conti con le tossine della delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia. Alle 20.30 in campo invece Napoli e Roma. Assenza importante per gli azzurri, il capitano Marek Hamsik ha l'influenza e oggi non ha partecipato agli allenamenti. Pronto a sostituirlo Zielinski. Tra i giallorossi conferenza stampa infuocata per il tecnico Di Francesco: l'allenatore giallorosso non accetta le critiche che lo descrivono come un allenatore dalla scarsa autorità e rivendica a gran voce il suo potere di decisione verso i suoi giocatori.

MONDIALI 2018, CI SARA' ANCHE IBRA

Il campione che non ti aspetti: Zlatan Ibrahimovic potrebbe partecipare ai Mondiali in Russia nel 2018 con la maglia della Svezia. Ibra ha annunciato da tempo l'addio alla maglia della sua Nazionale, che si è qualificata però per l'appuntamento iridato, eliminando nelle qualificazioni in maniera clamorosa l'Italia nello scorso autunno. Un'occasione unica che Ibra sembra pronto a sfruttare: il CT svedese è sempre stato evasivo ma possibilsta, ma con la disponibilità di Ibra ormai accertata, dopo il recupero dal grave infortunio subito dall'attaccante al ginocchio, sembra ormai molto probabilie che al Mondiale in Russia possa esserci una stella in più.

