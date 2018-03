Auguri Buona Pasqua 2018/ Frasi WhatsApp e immagini: i pensieri di Papa Francesco e Madre Teresa di Calcutta

Auguri Buona Pasqua 2018: frasi WhatsApp e immagini, i pensieri di Papa Francesco e Madre Teresa di Calcutta. Le ultime notizie sui messaggi da mandare alle persone più care

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Auguri Buona Pasqua 2018

Pasqua 2018 è alle porte, quindi è arrivato il momento - se ancora non ci avete pensato - di preparare i messaggi di auguri da mandare alle persone più care. Non fatevi prendere dallo sconforto se non avete tanta fantasia o se non avete tempo per pensare a degli auguri originali con i quali regalare un sorriso ad amici e parenti. Non importa come vogliate mandarli - se via sms, Facebook, WhatsApp e Instagram - quel che conta è trovare il pensiero giusto. Abbiamo allora selezionato alcune frasi belle e originali, alcune delle quali sulla tradizione religiosa e quindi di ispirazione cristiana. Molti degli auguri, e quindi delle frasi usate o associate alla Pasqua, hanno quindi una più o meno profonda connessione con quello che è lo spirito pasquale. Su quali temi puntare? Ad esempio, sulla rinascita che rappresenta un momento importante di queste festività pasquali, visto che il cristianesimo celebra la morte e resurrezione di Cristo.

AUGURI BUONA PASQUA 2018: LE FRASI DI PAPA FRANCESCO

Tra gli auguri più famosi per Pasqua c’è quello che l’allora pontefice Paolo VI rivolse ai fedeli: «Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana». Non possiamo non citare allora Papa Francesco: «Lasciamoci, in questa Pasqua, lavare gli occhi dell’anima, per poter veder le cose belle e fare le cose belle». Il Santo Padre, che in passato ha invitato a entrare con umiltà nel mistero della Pasqua per viverla al meglio, ha firmato anche un pensiero molto toccante: «Andiamo e lasciamoci sorprendere da quest’alba diversa, lasciamoci sorprendere dalla novità che solo Cristo può dare. Lasciamo che la sua tenerezza e il suo amore muovano i nostri passi, lasciamo che il battito del suo cuore trasformi il nostro debole palpito». E come Bergoglio anche Madre Teresa di Calcutta: «È facile amare chi sta lontano. Non è sempre facile amare chi vive vicino a noi. La Pasqua è proprio il momento più bello e significativo per farti scoprire l'importanza delle persone più care: che questo sia per te un giorno di rinascita e crescita».

© Riproduzione Riservata.