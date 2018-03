Eurojackpot/ Estrazione n 13/2018: i numeri vincenti! (oggi, 30 marzo 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 13/2018: numeri vincenti del 30 marzo 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Riparte da 10 milioni di euro Eurojackpot, giunto oggi all’ultima estrazione di marzo. Come ogni venerdì, ci sarà anche stasera un nuovo appuntamento con la fortuna, nella speranza che volga il suo sguardo anche all’Italia, visto che la settimana scorsa non è stata particolarmente generosa con il nostro Paese. C’è stata la vincita tanto attesa del 5+2 da quasi 17,5 milioni di euro, ma in Norvegia. Il premio più grande che è stato raccolto venerdì scorso con una schedina giocata in Italia è quello relativo al 4+1: sono state 16 le schedine “azzurre” fortunate, ognuna delle quali da 231,50 euro. Stasera dunque bisognerà fare di più per migliorare i risultati italiani e regalarsi delle festività pasquali più serene. La spiritualità è una dimensione importante per raggiungere il benessere, ma senza dubbio una vincita faciliterebbe la vostra esistenza, alimentando sogni e progetti. Attenzione dunque all’estrazione di oggi di Eurojackpot, la sfida con il resto d’Europa riparte!

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Servono cinque numeri e due euronumeri per tentare la fortuna con Eurojackpot. Giocare è semplice, ma vincere non è affatto semplice visto che la sfida è con il resto d’Europa. Per fortuna ci sono 12 categorie di vincita, quindi diverse strade per conquistare premi importanti. Si va dal 5+2 con il quale vincere il jackpot milionario al 2+1. In ballo ci sono premi importanti: lo dimostrano le quote della scorsa settimana: Venerdì scorso oltre alla clamorosa vincita di 17,5 milioni di euro, ce ne sono state sette da 425mila euro con il 5+1. Non è andata male neppure a chi ha realizzato il 5+0, visto che sono stati distribuiti 67mila euro ai fortunati. Sono state invece 55 le schedine fortunate per il 4+2, ognuna da 3.250,90 euro. Cresce l’attesa per i numeri vincenti di oggi, ma ricordiamo quelli della scorsa settimana. La combinazione fortunata di venerdì scorso è stata: 4-14-22-33-42, Euronumeri 1-10. Non vediamo l’ora di sottoporvi la nuova. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

