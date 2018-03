Incidente stradale/ Caselle di Sommacampagna, frontale tra auto: un morto e un ferito grave (30 marzo 2018)

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Un incidente stradale è avvenuto oggi, venerdì 30 marzo 2018, a Caselle di Sommacampagna. Un terribile schianto si è verificato sulla strada provinciale 26, poco distante dall’aeroporto. Pare che due auto si siano scontrate frontalmente in maniera molto violenta. Secondo Verona Sera, le due auto si sarebbero scontrate a causa dell’invasione di corsia da parte di uno dei due mezzi coinvolti. A invadere la carreggiata sarebbe stata la Ford Fiesta a bordo della quale c’era un ragazzo di 34 anni poi deceduto nell’impatto con un van Opel. Il bilancio è drammatico: oltre al giovane deceduto, c’è una seconda persona di 39 anni che è stata stabilizzata dagli operatori del 118 e portata d’urgenza in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento. Come riportato da L’Arena, sul luogo dell’incidente stradale sono arrivati l’elisoccorso e l’ambulanza, oltre agli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco.

RAVENNA, INCIDENTE SULL’ADRIATICA A PIANGIPANE: UN FERITO GRAVE

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale oggi, venerdì 30 marzo 2018. Lo ha rilevato la Polizia municipale sulla statale 16 Adriatica, poco dopo la via Canala, a Piangipane. Una Golf, guidata da un 46enne residente a Ferrara, stava percorrendo la statale con direzione Rimini quando si è scontrata, per cause in corso di accertamento da parte dell’ufficio Infortunistica, con una Citroen Xsara, condotta da una 58enne residente a Ravenna che stava provenendo dal senso opposto. A seguito di questo incidente stradale, stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, la Citroen si è ribaltata sul tetto mentre la Golf, girando su se stessa, ha urtato una Panda che la seguiva. Il conducente della Golf e quello della Citroen sono stati trasportati all’ospedale civile di Ravenna. Il primo ha riportato ferite lievi, mentre il secondo è grave. Gli occupanti della Panda invece non hanno riportato ferite.

