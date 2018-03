Mantova, marito e moglie si impiccano/ La figlia di 6 anni assiste al suicidio: ha dei lividi sul collo

Doppio suicidio nel mantovano

Un doppio caso di suicido è avvenuto nelle scorse ore nel Mantovano, precisamente in località Pegognaga, ad una trentina di chilometri dalla città lombarda. Marito e moglie si sono impiccati nella loro casa, senza un motivo apparente, non avendo lasciato alcun indizio ne tanto meno una lettera. La cosa inquietante, però, è che al doppio suicidio avrebbe assistito la figlia della coppia, una bambina di appena sei anni. Ad avere i primi sospetti è stato il nonno della piccola, che non avendo ricevuto più notizie dai cari, si è recato direttamente alla casa dei due, trovando la macabra scena. Lui aveva 35 anni, mentre la moglie ne aveva 27, ed entrambi si sono impiccati con una corda legata al corrimano della scala interna.

I LIVIDI SUL COLLO DELLA BAMBINA

Ma c’è un altro particolare da brividi, ovvero, che sul collo della bambina sono stati trovati dei lividi, indizio che forse i due di cui sopra avrebbero tentato di strangolare la figlia prima di porre fine alla propria esistenza. Il marito lavorava in un allevamento bovino della zona, e i suoi colleghi di lavoro ne parlano così: «Era un ragazzo d'oro, con una bellissima famiglia». Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato questo raptus di follia nei due, se una forte depressione, se dei debiti, o quant’altro, fatto sta che la bambina è stata ritrovata visibilmente sotto schock e poi trasferita nel reparto dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Anche le due salme si trovano nella stessa struttura ospedaliera, presso le camere mortuarie, a disposizione del magistrato. Ieri l’uomo aveva chiamato in azienda dicendo che non sarebbe andato a lavorare, per accompagnare la moglie dal medico, ma evidentemente i due avevano già programmato la loro fine, come è spesso da abitudine in questi casi di suicidio.

