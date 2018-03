Mentana, morto l'uomo pestato davanti a un bar/ Ultime notizie: arrestato 30enne con l'accusa di omicidio

Mentana, morto l'uomo pestato davanti a un bar la scorsa notte: nel pomeriggio arrestato un 30enne, presunto autore della brutale aggressione avvenuta nella notte.

30 marzo 2018 Emanuela Longo

Mentana, morto l'uomo pestato davanti a un bar (LaPresse)

Ha avuto un epilogo drammatico l'aggressione violenta avvenuta la scorsa notte davanti ad un bar delle Molette a Mentana, in provincia di Roma a scapito di un operaio 54enne del posto. L'uomo era stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Sant'Andrea, nella Capitale, e le sue condizioni erano apparse sin da subito molto gravi. Nelle passate ore, infatti, la vittima è deceduta come fa sapere Repubblica.it, proprio a causa delle gravi lesioni riportate. Stando ad una prima ricostruzione, pare che l'aggressore e la vittima si conoscessero ed avessero un debito in sospeso. Nel dettaglio, l'aggressore avrebbe atteso il 54enne all'uscita dal bar per poi contestargli il mancato pagamento di un debito di poche centinaia di euro, ma di fronte al diniego della vittima, avrebbe reagito aggredendolo violentemente e sferrando alcuni pugni che avrebbero colpito l'uomo in pieno volto, facendolo cadere a terra, dove avrebbe sbattuto la testa. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati proprio alcuni avventori del bar che dopo aver notato la vittima riversa in una pozza di sangue avrebbero prontamente allertato il 118.

PESTAGGIO A MENTANA, ARRESTATO 30ENNE

In concomitanza con la morte dell'uomo 54enne avvenuta nel pomeriggio di oggi dopo essere stato vittima di un brutale pestaggio consumatosi nella notte a Mentana, in provincia di Roma, i carabinieri hanno eseguito nelle passate ore l'arresto di un uomo di 30 anni del posto, ritenuto l'autore della violenta aggressione mortale della scorsa notte. Il giovane fermato dovrà ora rispondere dell'omicidio dell'operaio. Subito dopo aver preso a pugni l'uomo, il 30enne si sarebbe reso conto della gravità del suo gesto e si sarebbe così allontanato frettolosamente dal luogo dell'aggressione senza quindi neppure prestare soccorso. Dopo il suo arresto, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell'autorità giudiziaria di Tivoli. Le indagini avviate dai carabinieri, tuttavia, proseguono al fine di eliminare ogni dubbio circa la presenza di altre eventuali persone coinvolte nella morte del 54enne.

© Riproduzione Riservata.