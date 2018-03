Roma, tir turco “buca” sicurezza e arriva a via del Corso/ Ultime notizie: l'autista, “non sapevo dei divieti”

Roma, tir turco “buca” sicurezza e arriva a via del Corso, vicino al Parlamento. L'autista: “Non sapevo dei divieti”. Green zone violata, la Questura si difende: “Risposta reattiva”

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Roma, tir turco “buca” sicurezza e arriva a via del Corso (Foto: LaPresse)

La Questura aveva tracciato una green zone per le feste di Pasqua, ma è stata bucata nel giro di un giorno. Un tir con una targa turca è infatti entrato senza problemi nell’area di massima sicurezza del centro storico. È accaduto nella mattinata di oggi, venerdì 30 marzo 2018: il camion ha imboccato prima il Lungotevere, poi si è trovato in un attimo lungo via del Corso, fino ad arrivare a pochi metri da Montecitorio. Quando è arrivato all’altezza di piazza San Lorenzo in Lucina il tir è stato bloccato dai carabinieri, che sono arrivati a bordo di una gazzella a sirene spiegate. La vicenda è stata ricostruita da Repubblica. I militari hanno fermato il camion che stava procedendo a passo d’uomo tra i turisti, poi hanno chiesto al conducente di favorire i documenti. L’autista, un uomo di mezza età, è parso molto sorpreso: ha spiegato infatti di non sapere nulla dei divieti che erano stati istituiti per le festività pasquali.

ROMA, TIR TURCO “BUCA” GREEN ZONE E ARRIVA A VIA DEL CORSO

La green zone è uno dei dispositivi che è stato studiato dalle forze dell’ordine per contrastare la minaccia terroristica. L’allerta è massima dopo gli ultimi attentati in Francia, con veicoli lanciati contro pedoni, ma anche dopo gli arresti dei jihadisti che avevano messo nel mirino la stazione della metro B Laurentina. O almeno così dovrebbe essere, visto che il tir è finito senza problemi lungo via del Corso. La Questura ha minimizzato quanto accaduto: «La circostanza dimostra la assoluta reattività del dispositivo di sicurezza della green zone, che non prevede chiusure predefinite ai varchi ma, come più volte chiarito, controlli rigorosi e capillari». Per la Questura si è trattato di «una normale operazione di Polizia, nel corso della quale un mezzo pesante non autorizzato è stato fermato dalle pattuglie in servizio». Una volta accertata la buona fede dell’autista del tir, questi è stato accompagnato sull’itinerario giusto.

