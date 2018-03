Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Toscana, sisma M 2.9 a Siena (30 marzo 2018)

Terremoto oggi, 30 marzo 2018: INGV ultime scosse e notizie. Toscana, sisma di magnitudo 2.9 a Siena nella notte. Non sono stati registrati danni. Gli aggiornamenti sull'attività sismica

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Terremoto, le ultime notizie

Non si registrano danni a persone o cose nel Senese per la scossa di terremoto che è stata registrata questa notte. Alle 00.42 di oggi, venerdì 30 marzo 2018, è avvenuto un sisma di magnitudo 2.9 sulla scala Richter. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto è avvenuto a 38 chilometri a sudest di Siena. Il sisma, che ha avuto ipocentro a 9 chilometri di profondità, è avvenuto a 4 chilometri dai comuni senesi di Castiglione d’orcio e San Quirico d’Orcia. L’epicentro del terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.03 e longitudine 11.58. Nella lista dei Comuni che si trovano entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma compaiono Montalcino (SI), Pienza (SI), Seggiano (GR), Montalcino (SI), Pienza (SI), Seggiano (GR), San Giovanni d'Asso (SI), Buonconvento (SI), Castel del Piano (GR), Arcidosso (GR), Abbadia San Salvatore (SI), Montepulciano (SI), Trequanda (SI).

TRENTINO-ALTO ADIGE, SISMA 2.7 IN PROVINCIA DI BOLZANO

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, venerdì 30 marzo 2018, anche in Trentino-Alto Adige. Anche in questo caso non sono stati registrati fortunatamente danni, ma qualcuno potrebbe aver sentito distintamente la scossa. Il terremoto è avvenuto alle 2.11 ed è stato di magnitudo 2.7 sulla scala Richter. È avvenuto a 9 chilometri da Racines, in provincia di Bolzano. L’epicentro comunque è stato individuato con più precisione a latitudine 46.91 e longitudine 11.27, con ipocentro attestato a 12 chilometri di profondità. Stando ai dati raccolti dalla Sala Sismica di Roma dell’Ingv (Istituto di geofisica e vulcanologia), la lista dei Comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro del sisma comprende le seguenti località: San Leonardo in Passiria (BZ), Moso in Passiria (BZ), Vipiteno (BZ), Brennero (BZ), San Martino in Passiria (BZ), Val di Vizze (BZ) e Campo di Trens (BZ). Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Sondrio, per l’Istituto centrale austriaco di meteorologia e geodinamica, le scosse hanno raggiunto una magnitudo di 3.0.

© Riproduzione Riservata.