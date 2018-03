Terrorismo, nuovo blitz in Italia/ Ultime notizie, arrestato marocchino a Cuneo

Arrestato un giovane marocchino affiliato all'Isis

Nuova operazione anti-terrorismo portata avanti in Italia in queste ultime ore. In Piemonte, precisamente a Cuneo, è stato arrestato un marocchino affiliato all’Isis. Si tratta di Ilyass Hadouz, ragazzo di 19 anni, bloccato dai Carabinieri del comando provinciale e del Ros, in quel di Fossano. Il fermo è arrivato questa mattina all’alba, dopo una serie di indagini che hanno evidenziato una forte connessione fra lo Stato Islamico e il magrebino in questione. Come al solito, a parlare, sono stati i computer e i dispositivi mobili dell’arrestato, dove gli investigatori hanno trovato numerosi account di Facebook, Instagram e Twitter, attraverso cui lo stesso Hadouz manifestava estremo interesse nei confronti dell’Isis, con video, foto e frasi. A riguardo, il marocchino scriveva: «E’ deprimente morire di vecchiaia. Ai miscredenti saranno destinati giorni neri che faranno imbiancare i capelli ai bambini. Sono impegnati a toglierci la luce senza sapere che siamo l’oscurità».

QUARTO COLPO ANTI-ISIS IN POCHI GIORNI

Parole decisamente preoccupanti e inquietanti, che hanno fatto scattare l’allarme, portando quindi al fermo del giovanissimo. Gli investigatori descrivono questo caso con il nome di homegrown, ovvero, di un affiliato all’Isis che si addestra e si forma da solo, fra le mura di casa, studiando appunto la propaganda dello stato islamico, e rimanendone affascinato in un’escalation che sfocia poi negli atti terroristici dei cani sciolti. Quella di questa mattina è stata la quarta operazione antiterrorismo messa a segno in Italia nel giro di pochi giorni. Solamente ieri, l'importante arresto della banda di Anis Amri fra Roma e Latina. Due giorni fa, invece, un giovane marocchino fermato in provincia di Torino. Infine, martedì, è stato fermato il presidente di un centro islamico che istruiva bambini dai 4 ai 10 anni.

