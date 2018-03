Traffico Pasqua e Pasquetta 2018/ Previsioni autostrade, bollettino e viabilità: da oggi aumento circolazione

Traffico Pasqua 2018: autostrade e bollettino e info viabilità. Via all'esodo, da oggi 30 marzo incremento della circolazione stradale per l'esodo pasquale. I consigli utili

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Traffico Pasqua 2018 (Foto: LaPresse)

Traffico intenso nel weekend di Pasqua 2018, le previsioni di Viabilità Italia parlano chiaro in vista del 1° aprile. L’aumento del traffico si concentrerà nelle due giornate precedenti, oggi venerdì 30 e domani, sabato 31 marzo, perché sono i giorni prescelti per le partenze verso le principali località di villeggiatura. I giorni che registreranno un aumento del traffico, per quanto riguarda la fase di rientro, sono invece lunedì 2 e soprattuto martedì 3 aprile. Le condizioni di percorribilità della rete stradale nazionale verranno monitorate costantemente da Viabilità Italia, che ha pubblicato il calendario 2018 con le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Le fasce di divieto sono le seguenti: dalle 14 alle 22 di venerdì 30 marzo, dalle 9 alle 16 di sabato 31 marzo, dalle 9 alle 22 di domenica 1 aprile (Pasqua), dalle 9 alle 22 di lunedì 2 aprile (Pasquetta), dalle 9 alle 14 di martedì 3 aprile.

PASQUA E PASQUETTA 2018, INFORMAZIONI SUL TRAFFICO

In giornate particolari come quelle di Pasqua e Pasquetta il richiamo all’attenzione di chi si mette in viaggio è doveroso, così come lo è l’invito ad adottare comportamenti di guida prudenti e a rispettare le norme di comportamento stradale. Pertanto Viabilità Italia consiglia, per chi si preparare a partire, di verificare l’efficienza del veicolo, non sovraccaricarlo, evitare pasti abbondanti e alcool, riposare sufficientemente prima di mettersi in viaggio, tenersi aggiornati sulle condizioni del traffico. Durante il viaggio bisogna tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori, usare i seggiolini per i bambini, non distrarsi, moderare la velocità, usare prudenza nei sorpassi, mantenere la distanza di sicurezza, non occupare la corsia d’emergenza e fare soste frequenti.

Per viaggiare informati si possono sfruttare le informazioni presenti sui Pannelli a Messaggio Variabile, i canali C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, sito ufficiale e canali social), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle reti Radio-Rai e Televideo Rai. Disponibile anche la sezione Viabilità Italia sul sito della Polizia di Stato con il calendario con le previsioni di traffico, l’applicazione VAI e il numero unico 800.841.148 per la Viabilità Anas. Altre informazioni sono disponibili anche sull’applicazione Myway Truck.

