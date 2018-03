ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora Russia: espulsi 150 diplomatici occidentali, 60 Usa (30 marzo)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora Russia: espulsi 150 diplomatici occidentali (30 marzo). Vladimir Putin ha replicato all'espulsione in massa dei suoi diplomatici, cacciandone 150

Putin e Donald Trump

Russia, espulsi 150 diplomatici

E’ arrivata la replica della Russia alle espulsioni in massa degli scorsi giorni dei moltissimi diplomatici del suo paese. Nelle ultime ore, da Mosca, è partito il comando per l’allontanamento di ben 150 diplomatici americani e degli altri paesi occidentali presenti nel cuore dell’ex Unione Sovietica. A darne notizia è stato il ministro degli esteri russi, Sergei Lavrov, che ha parlato di metodo speculare, ovvero, che verranno cacciati tanti diplomatici quanti sono stati quelli russi espulsi in seguito al caso dell’ex spia Skripal. In poche parole, visto che l’Italia ne ha cacciati due, a sua volta i russi cacceranno dalle proprie città due italiani. Inoltre, è stato chiuso il consolato degli Stati Uniti a San Pietroburgo, altra mossa in risposta alla decisione di chiudere il consolato russo a Seattle.

Sala prosciolto dall'accusa di abuso d'ufficio

Giuseppe Sala il sindaco di Milano è stato prosciolto dall'accusa relativamente all'acquisto di seimila alberi utilizzati per l'Expo organizzato nella città meneghina. Il primo cittadino del capoluogo lombardo. Sala era stato messo sotto inchiesta con l'ipotesi di aver lucrato sulla fornitura degli abbellimenti. Il giudice delle udienze preliminari ha però disposto il non luogo a procedere, perché il fatto non sussiste. Soddisfazione è stata espressa da Sala che ha parlato di una verità completamente ristabilita dai fatti. L'affidamento fatto senza alcuna bando di gara rispettava rispettava però i principi della liceità e della trasparenza amministrativa.

Guerra in parlamento per l'elezione dei questori

Continua la guerra tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, guerra che quest'oggi ha visto un nuovo capitolo con la mancata elezione di un esponente del partito democratico alla carica di vice presidente della Camera e dei questori. Le cariche che di solito venivano riservate ad un esponente della minoranza sono andata ad appannaggio dei partiti vincenti alle scorse elezioni amministrative, con i 5 Stelle che hanno giustificato il loro operato con il fatto che non c'è ancora un governo legittimato dal voto parlamentare. Il nuovo episodio non fa altro che esasperare gli animi in attesa del giro di consultazioni organizzato dal Presidente della Repubblica per martedì prossimo. In tale contesto spicca l'elezione alla carica di questore del grillino Fraccaro, Di Maio ha così commentato tale elezione sottolineando che per i vitalizi visto le cariche che rivestono ruoli di comando non ci sarà alcun scampo.

Nuovi guai per l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy

A pochi giorni dall' interrogatorio dei giudici francesi su un eventuale tangente di cinque milioni di euro pagati da Gheddafi spunta un nuovo problema per l'ex numero uno della Repubblica francese. I giudici transalpini hanno infatti aperto un nuovo filone di inchiesta relativamente a un traffico di influenza messo in atto da Sarkozy nei confronti dei Giudici che stavano indagando sulla scottante inchiesta. L'accusa è che l'ex elfino della politica francese ha cercato di influenzare i giudici grazie alla sua posizione acquisita negli anni. Dalle intercettazioni che gli nquirenti hanno messo a disposizione della procura si sentirebbe Sarkozy promettere la promozione ad un giudice in cambio del dissequestro di alcuni documenti compromettenti. Il legale di Sarkozy non commenta il nuovo filone di indagine e si limita a dichiarare che il suo assistito ha la massima fiducia nel sistema giudiziario francese.

Morto Emiliano Mondonico

Il mondo del calcio Nazionale è in lutto per la morte, avvenuta stamattina, di Emiliano Mondonico, per tutti il "Mondo", ex giocatore ed allenatore che ha lasciato un segno nello sport italiano. Mondonico aveva 71 anni e ormai da 7 lottava contro un tumore che lo aveva costretto ad abbandonare la panchina cinque anni fa. Da giocatore ha militato nella Cremonese, nel Torino, nel Monza e nell’Atalanta, prima di tornare ancora alla Cremonese. Tre di queste squadre le ha anche allenate, portando sia la Cremonese che l’Atalanta in serie A ed il Torino a conquistare la finale della Coppa Uefa. Un allenatore ricordato da tutti per il suo grande carisma e la grande voglia di lottare che trasmetteva ai suoi giocatori. L’ultima squadra allenata è stata il Novara, quando già la malattia si era fatta viva.

Mondiali 2018, un terzetto di italiani chiamati a dirigere le gare

Saranno Rocchi, di Liberatore e Tonolini a rappresentare l’Italia nei mondiali di Russia. Rocchi è uno dei 36 arbitri che la Fifa ha selezionato per dirigere le partite della prossima rassegna mondiale, mentre Tonolini e Di Liberatore faranno parte del gruppo dei 63 assistenti. Nel prossimo mese di aprile saranno designati anche gli addetti al VAR, che fa il suo esordio nel mondiale. Sempre riguardo al gruppo arbitrale c’è la sorpresa di nessun arbitro britannico selezionato per il mondiale. E’ la prima volta dopo 80 anni.

Il Milan intenzionato a rinnovare il contratto di Gattuso

Mirabelli in una intervista ha confermato che a breve dovrebbe arrivare il rinnovo di contratto per Rino Gattuso, che dopo aver preso in mano la squadra dopo l’esonero di Montella ha portato di nuovo i rossoneri in posizioni di alta classifica ed a lottare per una posizione in Champions League. Per il tecnico milanista arriva ora la grande prova di sabato a Torino contro la Juventus, ricordando che l’ultimo successo contro i bianconeri ha portato proprio la firma di Gattuso.

La Juventus vuole rimediare al mezzo passo falso di Ferrara

Prima della sosta per le nazionali la Juventus ha commesso un mezzo passo falso a Ferrara, pareggiando contro la Spal. Ora i bianconeri vogliono riprendere la striscia vincente e conta anche su quello che viene definito l’effetto "Stadium", visto che nelle 6 gare giocate in questo stadio contro il Milan ha ottenuto altrettanti successi. Di contro il Milan si presenta con il morale molto alto per la grande striscia positiva e per la buona difesa delle ultime partite. La Juventus ed il Milan hanno la migliore media punti del 2018.

Partita decisiva anche per Dybala e Suso

La gara di sabato Juventus Milan allo Stadium è importante per due giocatori, Dybala e Suso, che devono riuscire a convincere i rispettivi tecnici della nazionale argentina e spagnola a inserirli nella lista dei convocati per il prossimo mondiale.

