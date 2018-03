Via Crucis, Venerdì Santo/ Diretta streaming video: Papa Francesco al Colosseo, i giovani e le 14 stazioni

Via Crucis nel Venerdì Santo: diretta streaming video, Papa Francesco guida le 14 stazioni della Passione di Cristo al Colosseo di Roma. Le meditazioni dei giovani nel Triduo di Pasqua

30 marzo 2018 Niccolò Magnani

Via Crucis al Colosseo, Venerdì Santo (LaPresse)

Nel 2012 Papa Benedetto XVI presiedendo il rito nel Colosseo, trovò un modo molto acuto per spiegare il significato recondito della Via Crucis e di questo Venerdì Santo, secondo giorno del Triduo Pasquale verso il cammino di Resurrezione di Gesù. «Una via che sembrava senza uscita e che invece ha cambiato la vita e la storia dell’uomo»: un cammino verso il Calvario che ogni anno rivive nella celebrazione della Morte in Croce e Resurrezione di Gesù Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo. Un cammino senza speranza, apparente, ma che paradossalmente si ritrova ad essere l’anticamera della Liberazione. «La Chiesa celebra, con intima adesione spirituale, la memoria della morte in croce del Figlio di Dio, e nella sua croce vede l’albero della vita, fecondo di una nuova speranza», spiegava ancora il Papa Emerito Joseph Ratzinger, oggi quasi 91enne e pochi giorni fa salutato e ringraziato da Papa Francesco per la sua ancora straordinaria testimonianza di fede e preghiera per l’intera Chiesa Cattolica. Come da tradizione, questa sera in ogni Diocesi nel mondo si celebra la Via della Croce con le 14 stazioni che ricordano il Calvario di Gesù verso il Golgotha.

A Roma, Papa Francesco tornerà anche quest’anno al Colosseo per la Via Crucis con le meditazioni preparate quest’anno da un gruppo di giovani liceali del liceo Classico Alberelli di Roma: Bergoglio ha chiesto ai ragazzi dai 16 ai 18 anni - coordinati da Andrea Monda, docente di religione e giornalista - di raccontare le proprie meditazioni, richieste e preghiere di fronte alla viva memoria della Passione di Gesù. «Condizionata dalla folla – confida Greta Sandri, 18enne romana – penso che anch’io lo avrei condannato, per poi pentirmene. Non avrei forse trovato la forza di vedere subito la verità». L’insegnante che ha curato l’intero progetto e ha presentato le meditazioni direttamente a Papa Francesco, ha spiegato a Vatican News: «Sono soli in un mondo che li bombarda di messaggi e immagini e hanno bisogno di adulti credibili, che sappiano ascoltarli ma permettano anche a loro di esprimersi».

VIA CRUCIS, LA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO

Duemiladiciotto anni dopo, l’umanità ancora si interroga del Mistero e del Paradosso che porta il Figlio di Dio a soffrire come l’ultimo dei peccatori e a caricarsi sulla propria Croce, fisica e sanguinante, i mali del mondo e degli uomini. Un’attesa di liberazione che tocca in questo Venerdì Santo il punto massimo di dolore e sofferenza davanti all’ineffabilità della realtà che quasi priva l’uomo del Cristo sceso in terra per salvarlo. E invece dopo tre giorni nel Sepolcro, quella risposta straordinaria contro il Diavolo e il Peccato, con la vittoria tramite la Resurrezione dell’anima e del corpo, a promessa eterna per ogni uomo e donna che con libertà decide di aderire alla proposta di vita di Gesù. Papa Francesco questa sera alle ore 21,15 dal Colosseo presiederà le 14 stazioni del cammino verso il Golgota che il Cristo compì nello scherno, nell’insulto e nelle torture perpetrate dalla gente e dai romani che lo volevano deridere come il finto Re dei Giudei.

Come sempre, sarà possibile seguire il tutto tramite la diretta streaming video sul canale YouTube ufficiale di Vatican News a partire dalle ore 21.15. Come ogni anno, al termine della Via Crucis, verrà letta la Preghiera che il Santo Padre avrà scritto e composto in occasione della Santa Pasqua e Passione di Gesù: per il 2017 il testo integrale lo trovate qui, mentre il passaggio centrale fu ancorato al termine «Misericordia», tanto caro a Papa Bergoglio. «Tanta vergogna Signore ma il nostro cuore è nostalgioso anche della speranza fiduciosa che tu non ci tratti secondo i nostri meriti ma unicamente secondo l’abbondanza della tua Misericordia; che i nostri tradimenti non fanno venir meno l’immensità del tuo amore; che il tuo cuore, materno e paterno, non ci dimentica per la durezza delle nostre viscere; […] O Cristo, ti chiediamo di insegnarci a non vergognarci mai della tua Croce, a non strumentalizzarla ma di onorarla e di adorarla, perché con essa Tu ci hai manifestato la mostruosità dei nostri peccati, la grandezza del tuo amore, l’ingiustizia dei nostri giudizi e la potenza della tua misericordia».

