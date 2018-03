AUGURI BUONA PASQUA 2018/ Frasi e idee per sms e immagini: aforismi e citazioni Papa Francesco

Auguri Buona Pasqua 2018: frasi e idee per amici e parenti. Auguri a tema culinario e proposte interessanti per un menu da godersi tutti insieme a tavola

31 marzo 2018 - agg. 31 marzo 2018, 9.03 Fabio Belli

Auguri Buona Pasqua 2018

Nel giorno di Pasqua è possibile inviare anche un pensiero religioso ai propri cari, ricordando il vero spirito della Resurrezione di Cristo. Papa Francesco può essere un'ottima fonte con uno dei suo pensieri rivolti nel giorno dell'importante ricorrenza cristiana. "Gesù non è tornato alla vita di prima, alla vita terrena, ma è entrato nella vita gloriosa di Dio e ci è entrato con la nostra umanità, ci ha aperto ad un futuro di speranza" o anche "Gesù non è tornato alla vita di prima, alla vita terrena, ma è entrato nella vita gloriosa di Dio e ci è entrato con la nostra umanità, ci ha aperto ad un futuro di speranza". Il Papa afferma anche: "A tutti e a ciascuno non stanchiamoci di ripetere: Cristo è risorto! Ripetiamolo con le parole, ma soprattutto con la testimonianza della nostra vita. La lieta notizia della Risurrezione dovrebbe trasparire sul nostro volto, nei nostri sentimenti e atteggiamenti, nel modo in cui trattiamo gli altri". [Agg. di Dorigo Annalisa]

FRASI DIVERTENTI

L'avrete visto semplicemente guardando i vostri sms, à il momento degli auguri di buona Pasqua. Per festeggiare come si deve la Pasqua, quindi, capite bene come a volte può essere utile trovare delle frasi spiritose per augurare ad amici e parenti una felice festività, con un po’ di ironia e allegria. E gli auguri a tema culinario a volte possono essere i migliori, considerando come in molti si dedicheranno alla buona tavola in questi giorni. Alcune frasi che possono essere ad effetto: “Ti auguro di trovare la migliore sorpresa che io abbia mai scovato nell’uovo di Pasqua: un altro uovo di Pasqua!” E anche “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi… no, la lasagna non è considerata una persona.” “Ci sono due tipi di persone al mondo: quelli che amano la Pasqua per la sorpresa nell’uovo e quelli che non vogliono altro che mangiare il cioccolato.”

IDEE PER LA TAVOLA PER PASQUA

Ma la Pasqua a Tavola non è solo... a parole, negli auguri che si fanno ogni giorno. Può essere un’ottima idea festeggiarla con un menu a tema. L’agnello resta il piatto tradizionale, ma va considerato come in molto ormai considerino una crudeltà mangiarlo: come per il Natale, le alternative relative ai menu vegani sono sempre più diffuse. Al Sud va particolarmente di moda la colazione tradizionale, ricca di affettati, uova sode, dolci e colombe che accompagnano, o in alcuni casi sostituiscono direttamente, il pranzo di Pasqua. Po, per chi invece farà dell’agnello il suo piatto forte, non va dimenticata la classica portata di costolette, alla scottadito alla romana o gratinate fanno sempre una gran figura sulle tavole di tutti gli italiani. E poi il classico uovo di cioccolato, fondente per i turisti o al latte per i più piccoli, che lo amano particolarmente con sorprese dedicate all’interno che vadano oltre il solito portachiavi.

