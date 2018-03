BABY PENSIONATA A 29 ANNI/ Pozzuolo, Udine: 64 anni 14 di contributi, intascati più di 200mila euro

Baby pensionata a 29 anni. Pozzuolo, Udine: la signora adesso di anni ne ha 64 ed è andata in pensione dopo 14 di contributi. Finora ha intascato più di 200mila euro: ed è tutto legale.

Pensioni, immagini di repertorio (foto da Lapresse)

Sta destando grande interesse la storia della baby pensionata di Pozzuolo, Udine, che ha smesso di lavorare quando aveva soltanto 29 anni e adesso, che ne ha 64, può dire di aver ricevuto più di 200mila euro di pensione. Una storia per certi versi incredibile, ma che vi assicuriamo non essere una bufala. A diffonderla è sato Il Corriere del Veneto, che in realtà ha tirato fuori una notizia che in paese era nota a tutti. Un coetaneo della signora finita suo malgrado al centro delle cronache, infatti, fa sapere che già all'epoca del pensionamento furono in tanti a non vedere la cosa di buon occhio:"All'epoca tutti gridavano allo scandalo", commenta il paesano. E paradossalmente, a quasi 40 anni dai fatti, la notizia crea oggi ancora più scalpore. Ma vi sorprenderà sapere che la signora non ha fatto nulla di illegale.

"ME LA SONO GODUTA"

C'è da dire che la baby pensionata a 29 anni, oggi 64enne, non fa nulla per attirarsi le simpatie in Paese. Decisa a difendere la propria privacy, quando Il Corriere del Veneto ha tentato di intervistarla, la donna si è limitata a far sapere che "sì, quella pensione se l'è goduta". E non si fatica a credere che sia andata veramente così. La signora, ex collaboratrice scolastica, in tutto ha versato 14 anni e 6 mesi di contributi. Poi via, in pensione a 29 anni: finora ha intastacato più di 200mila euro, è nonna e continua a ricevere ogni mese il 94% del suo vecchio stipendio. Nessuno però se la prenda direttamente con lei, che non è la sola a godere di questo trattamento. Tutta colpa - o merito, a seconda dei punti di vista - di una legge dello Stato, il decreto Rumor del 29 dicembre 1973 (presidenza Leone). In Italia ad essere andati in pensione prima dei 50 anni sono più di 500mila lavoratori, che pesano sul Pil per lo 0,4%.

© Riproduzione Riservata.