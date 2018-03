BRESCIA, INCENDIO AI MAGAZZINI IKEA/ Ultime notizie, centro commerciale Elnos: clienti evacuati e panico

Brescia, incendio ai magazzini Ikea: panico al centro commerciale Elnos, i clienti sono stati evacuati mentre gli inquirenti indagano ancora sulle cause, al momento sconosciute.

Ikea (immagini di repertorio Lapresse)

Panico al centro commerciale Elnos di Roncadelle, in provincia di Brescia, dove nel pomeriggio di oggi è divampato un principio di incendio nei magazzini del gruppo Ikea. Come riportato da La Repubblica, tutti i clienti sono stati evacuati ma dinanze alle fiamme all'interno della struttura è stato il panico, con diverse persone impaurite e decise a trovare la più rapida via d'uscita. Fortunatamente è stata molta di più la paura che altro: il bilancio di questo principio di incendio, infatti, parla di zero feriti. In ogni caso restano ancora da stabilire le cause dell'incendio: gli inquirenti stanno tentando di ricostruire l'accaduto al fine di accertarne le cause. Qualche ora dopo il divampare delle fiamme è stata la stessa Ikea, attraverso una nota, a fare il punto della situazione.

LA NOTA DI IKEA

Allora cos'è successo nei magazzini Ikea del centro commerciale Elnos di Roncadelle, in provincia di Brescia? Cos'ha dato il la alle fiamme che hanno dato il via all'incendio di oggi pomeriggio? L'azienda svedese poche ore dopo l'episodio che ha scatenato il panico, come riportato da La Repubblica, ha diramato una nota all'interno della quale ha così ricostruito l'accaduto:"Il sistema di sicurezza ha fatto avviare l'evacuazione del centro commerciale, e il sistema antincendio è entrato in funzione nell'area interessata. Le cause sono al vaglio dei tecnici. Nel tardo pomeriggio si stava lavorando per ripristinare gli spazi dell'Ipercoop, nessun danno si registra nelle gallerie commerciali e nessuna persona è stata coinvolta in quanto accaduto". Insomma, tutto è bene ciò che finisce bene, ma nelle prossime ore sarà importante cercare di stabilire con esattezza quanto accaduto nei magazzini Ikea del centro commerciale Elnos.





