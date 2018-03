Estrazione Superenalotto Pasqua 100x100/ I numeri vincenti (oggi, 31 marzo 2018)

Estrazione Superenalotto Pasqua 100x100: i numeri vincenti di oggi, 31 marzo 2018.

31 marzo 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Pasqua 100x100

I numeri vincenti del Superenalotto si sono fatti attendere oggi, sabato 31 marzo 2018, forse anche perché è la serata del “Pasqua 100x100”, la prima ricca promozione di questo gioco per quanto riguarda il 2018. Solo per l'appuntamento di stasera sono stati messi in palio 100 premi garantiti da 100mila euro ciascuno. È stato sufficiente effettuare una giocata al Superenalotto con Superstar per partecipare a questa estrazione speciale. Per ogni combinazione giocata con SuperStar è stata stampata direttamente sulla ricevuta di gioco un codice univoco alfanumerico. Le modalità di gioco sono semplici tanto quanto quelle previste per le vincite. I 100 premi garantiti da 100mila euro ciascuno verranno assegnati con l'estrazione di 100 codici tra tutti quelli associati alle combinazioni di Superenalotto Superenalotto giocate per il concorso di oggi. Questo vuol dire che chi ha più codici a disposizione ha più possibilità di vincita.

ESTRAZIONE PASQUA 100X100, LA PROMOZIONE SUPERENALOTTO

La comunicazione dei codici vincenti di “Pasqua 100x100” è contestuale a quella dei numeri vincenti di Superenalotto. È importante che chi ha partecipato a questa promozione speciale sappia anche come si ritirano le vincite, così da farsi trovare pronto in caso di giocata fortunata. Innanzitutto bisogna conservare la ricevuta di gioco vincente integra e originale per riscuotere il proprio premio. Il tempo per farlo non manca: le vincite vanno riscosse entro il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale esclusivamente presso gli Uffici Premi Sisal, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00. Gli uffici in questione sono quelli di Milano (Via A. di Tocqueville, 13) e Roma (Viale Sacco e Vanzetti, 89). Per quanto riguarda invece il pagamento, questo avviene entro 30 giorni solari dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Visto che i codici non sono ancora disponibili, facciamo in tempo ad augurarvi buona fortuna!

