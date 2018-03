Il caffè provoca il cancro?/ La decisione shock di un giudice: etichette, “Nuoce alla salute”

31 marzo 2018 Valentina Gambino

Caffè dannoso? L’ultimo studio shock

Il caffè è nocivo? Questo è ciò che si apprende nelle ultime ore dopo uno studio del National Cancer Institute che riferisce dettagli sulle temperature che servono per la torrefazione potrebbero accrescere lo sviluppo di acrilamide, una sostanza potenzialmente dannosa che potrebbe provocare il cancro. A questo punto un giudice ha deliberato l'obbligo di etichetta mentre l'associazione produttori ha affermato: "Fuorviante, il caffè fa parte di uno stile di vita salutare". Tace invece Starbucks: sta preparando una contromossa? Le indicazioni, oltre che sui pacchetti di sigarette potrebbero trovarsi a breve anche sulle confezioni di caffè con la dicitura: "contiene sostanze che possono nuocere alla salute e provocare anche il cancro". Ecco perchè in California un giudice ha stabilito l'obbligo di apporre una sua etichetta con delle indicazioni che presto potrebbero senza ombra di dubbio sollevare polemiche e dibattiti senza fine. Secondo ciò che afferma l'Nci, proprio l’acrilamide sarebbe la principale sostanza che dovrebbe fare suonare il campanello d’allarme. Tale sostanza però è presente anche nelle patatine fritte, in alcuni biscotti, cracker e salatini.

Caffè potenzialmente dannoso? L’Nci ha raccomandato di ridurre il tempo di cottura proprio per diminuire il contenuto di acrilamide nei cibi “imputati”. Nel frattempo il National Coffee Association, ha diramato un comunicato stampa ufficiale in cui evidenzia come le etichette possano ingannare i consumatori in quanto "secondo le direttive guida dietetiche del governo americano il caffè fa parte di uno stile di vita salutare". Ed intanto questi primi dibattiti hanno fatto trincerare nel silenzio Howard Shultz, patron di Starbucks, la più grande catena di caffetterie del mondo. Vista l'attuale sentenza non ancora definitiva, la speranza è quella di non vedere mai apparire le scritte sopraindicate come una certezza. Le aziende infatti, hanno tempo fino al 10 aprile per ricorrere in appello. È incredibile scoprire come solo ieri, si parlava del caffè in altri termini. Secondo un recente studio brasiliano, condotto presso l’University of Sao Paulo's School of Public Health e pubblicato sul Journal of the American Heart Association, il caffè sarebbe in grado di evitare l’ostruzione delle arterie diminuendo il rischio infarto. Tre tazzine al giorno farebbero solo bene e sarebbero in grado – in base a un altro studio - di proteggere anche dalla demenza senile. Quale è la verità?

