Irruzione agenti dogana francese nel centro migranti di Bardonecchia/ “Comportamento grave e irrispettoso"

Bardonecchia, irruzione agenti dogana francese nel centro migranti: “Comportamento grave e irrispettoso". Il fatto è avvenuto nelle scorse ore presso la Ong Rainbow4Africa

L'Ong Rainbow4Africa

Alcuni agenti della dogana francese hanno fatto irruzione nelle scorse ore presso l’associazione Rainbow4Africa di Bardonecchia, un presidio che accoglie i migranti. Sono infatti molti i profughi che scelgono di attraversare le Alpi per attraversare la frontiera, e di conseguenza, in zona Val di Susa, è stato adibito un centro per dare assistenza a questa gente in fuga. A svelare l’accaduto è stata la stessa associazione, che ha commentato il fatto in maniera indignata: «Un presidio sanitario è luogo neutro, rispettato anche nei luoghi di guerra, un comportamento irrispettoso dei diritti umani nei confronti di un nigeriano». Gli agenti, una volta fatta irruzione, avrebbero costretto un migrante a sottoporsi al test delle urine. «Una grave ingerenza – sostiene l’associazione - nell'operato delle Ong e delle istituzioni italiane».

ATTEGGIAMENTO INTIMIDATORIO DELL’AGENTE

Già negli scorsi giorni una guida alpina era finita sotto inchiesta per aver aiutato una migrante incinta ad aver attraversato la frontiera, mentre un’altra ragazza in dolce attesa era stata respinta al confine, poi in seguito morta dopo aver partorito. La stazione di Bardonecchia accoglie moltissimi profughi, e da dicembre sono più di un migliaio quelli che sono stati assistiti da Rainbow4Africa. A infastidire l’Ong sarebbe stato l’atteggiamento dell’agente di polizia, che accompagnando il migrante, invece di lasciarlo davanti all’associazione, sarebbe entrato nel centro, obbligandolo ad un test delle urine, intimidendo però medico, mediatori culturali e volontari. In seguito gli agenti della polizia doganale sono stati allontanati dal commissariato: l’episodio rischia di diventare un caso diplomatico.

