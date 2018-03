Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 31 marzo: i numeri vincenti! Video (conc 39/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 31 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.39/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Lotto, Superenalotto e 10eLotto non mancano anche nel giorno precedente a Pasqua 2018: il concorso di sabato è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. I fan della Sisal potranno tentare la Fortuna ed aggiudicarsi i premi in palio, grazie alle numerose combinazioni ed alle ruote regionali. Come è andato l'ultima estrazione? Di certo si è distinto il 10eLotto con le sue maxi vincite, per un montepremi totale di oltre 26 milioni di euro. Il primo posto sul podio ha visto piazzarsi tre 9 vincenti per un bottino di 50 mila euro ciascuno, finti a Genova, la provincia di Rieti, Greccio, e la provincia di Mantova, Castiglione delle Stiviere. Genova si è posizionata anche al secondo posto grazie ad un premio da 20 mila euro ed una giocata identica, pari valore, per un giocatore della provincia di Frosinone, di Piglio. Anche le vincite del Lotto non sono state da meno: il primo posto in classifica è stato registrato da un fortunello della provincia a Grosseto. 45 mila euro si è piazzato un terno vincente grazie ad una combinazione su Roma. Terno anche per un appassionato della provincia di Verbania, di Baveno, con un premio dello stesso valore. 30 mila euro sono stati invece centrati da un vincitore di Genova grazie ad un terno sulla ruota della città, mentre due vincite da 23.750 euro sono state assegnate alla provincia di Alessandria, a Castelnuovo Scrivia, ed a Sant'Agata de' Goti, in provincia di Benevento. Nel primo caso la combinazione è stata giocata sulla Nazionale, mentre nel secondo su Napoli.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

SuperEnalotto e Jackpot per tutti gli appassionati della Sisal: ci sarà un giocatore nell'estrazione precedente a Pasqua 2018? Le probabilità sono alte, mentre il montepremi sale fino a 121,9 milioni di euro e diventa sempre più ghiotto. L'ultimo concorso ha infatti permesso alle quote minori di assegnare i propri premi a tanti appassionati in gara, con bottini tuttavia stabili rispetto all'appuntamento precedente. Lasciati da parte il 5+1 ed il 5+, che hanno registrato una nuova assenza, il premio maggiore è stato assegnato dal 5 a 5 fortunelli con un valore di quasi 40 mila euro. Poche centinaia in meno per i tre vincitori che si sono portati a casa oltre 39 mila euro grazie al 4+, mentre 153 giocatori hanno indovinato il premio del 3+, con un valore di 2.720 euro. Sfiora i 400 euro il premio del 4, realizzato da 515 vincitori, mentre 22.570 tagliandi fortunati hanno registrato i 27,20 euro messi in palio dal 3. Il 2 rimane ancorato al premio da 5,34 euro ed è stato assegnato a 356.177 giocatori. 100 euro invece per ciascuno dei 2.623 appassionati che hanno azzeccato il 2+, contro i 16.913 giocatori che hanno indovinato i 10 euro dell'1+. Infine abbiamo come sempre la più piccola delle quote standard, grazie allo 0+ ed ai suoi 5 euro in premio: i vincitori sono stati 38.207.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo quasi arrivati al concorso del Lotto che si terrà questa sera: diversi giocatori si trasformeranno in vincitori ad un passo dalle festività pasquali. Un bel traguardo, se si considerano i premi messi in palio dalla Sisal ad ogni nuovo appuntamento. Trovare i numeri però rimane una delle imprese più difficili, in grado di mettere in crisi anche i giocatori dal sangue freddo. Per questo la nostra Rubrica non vi lascia da soli anche oggi ed ha già chiesto il consulto della smorfia napoletana: vediamo la news di oggi. Parliamo di animali e comportamenti particolari. Sembra che una testimone abbia registrato un video originale in cui si vede una foca uscire dall'acqua per dare un tenero bacio al cane della donna. Un momento fugace, prima che la simpatica foca si dirigesse verso la spiaggia! Un bel quadretto anche per la figlia della donna, con cui stava camminando lungo la costa di Scarborough Beach. Vediamo il verdetto della smorfia: abbiamo il bacio, 85, la foca, 7, il cane, 6, l'incontro, 19, e la spiaggia, 80. Come Numero Oro scegliamo invece la connessione, 84.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot ci attendono questa sera grazie al nuovo concorso: chi vuole aggiudicarsi il montepremi? Di certo tutti i giocatori che parteciperanno all'estrazione di oggi, nella speranza di riuscire a centrare la sestina vincente. Dalla penna al foglio fino ai portafortuna: sono tanti gli elementi da organizzare prima di assistere all'appuntamento con il gioco Sisal. Per non parlare del momento della vincita, dove ogni appassionato vorrà destinare subito una quota del proprio bottino ad un progetto importante. La nostra Rubrica vi propone oggi un'iniziativa che vi permetterà di dormire sonni tranquilli. Nel vero senso della parola! Fra i progetti di KickStarter troviamo infatti Luuna, la prima maschera da notte intelligente che permette di fornire calma e relax durante le ore di riposo. Che si tratti di un pisolino o del sonno notturno, Luuna impara grazie alla sua tecnologia intelligente a decifrare le onde cerebrali e riprodurre musica e suoni in piena armonia con il ciclo di sonno, aiutando ogni persona ad addormentarsi con velocità e meglio rispetto al solito. Il goal da raggiungere in 25 giorni è di 20,423 euro: la maggior parte della cifra è già stata raggiunta. Ora però è il momento di rimanere svegli: a fra poco con i numeri vincenti di oggi.

