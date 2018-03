Meteo Pasqua e Pasquetta 2018/ Previsioni del tempo: oggi temporali, ma da domani torna il sole?

Meteo Pasqua e Pasquetta, previsioni del tempo e ultime notizie: oggi temporali protagonisti in diverse zone del paese, ma da domani tornerà a fare la sua parte il sole e lunedì sole ovunque

31 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Meteo Pasqua e Pasquetta - La Presse

Le giornate di Pasqua e Pasquetta, dal punto di vista delle previsioni del tempo, saranno migliori rispetto a quanto è stato detto nelle ultime settimane. A sorpresa la giornata di domani vedrà temporali sulla Calabria, con piogge sparse al centro su Marche, Umbria e salendo su Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Invece la neve cadrà un po' per tutta la giornata su alto Trentino e sulla Valle d'Aosta. Nel pomeriggio le perturbazioni colpiranno solo il meridione, spostandosi dalla Calabria alla Puglia. A sorpresa Pasquetta sarà dominata dal bel tempo con l'anticiclone Hannibal che attaccherà il sud e porterà il Mercurio nei termometri a schizzare verso l'alto. Le temperature massime arriveranno a sfiorare i venti gradi anche in diverse regioni del settentrione e il mare diventerà molto più calmo rispetto a quanto visto oggi, permettendo a qualche coraggioso di fare il primo bagno della stagione.

IL MALTEMPO INVADE IL NORD

Le previsioni del tempo di oggi, sabato 31 marzo 2018, ci introducono ai giorni di Pasqua e Pasquetta che divideranno di netto l'Italia in due. Già da oggi infatti si potrà vedere il settentrione invaso dai temporali con la neve che sarà protagonista su Valle d'Aosta, alta Lombardia e parte del Trentino Alto Adige. I temporali saranno forti per tutta la giornata non solo al nord perché sul versante tirrenico si spingeranno fino al Lazio. Pioggia anche in Sardegna dove nella zona nord-ovest troveremo temporali dalla mattinata. Al sud invece ci sarà sole e anche temperature che sono in continua crescita. Le correnti, così come i venti, si muoveranno da sud verso nord con il versante adriatico che sarà quello maggiormente vessato. Le temperature massime le troveremo nel pomeriggio con 21 gradi centigradi in provincia di Catanzaro, mentre le minime sono segnalate dai sei gradi di Aosta.

© Riproduzione Riservata.