Supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta 2018/ Milano e Roma: i negozi e i centri commerciali (1-2 aprile)

31 marzo 2018 Niccolò Magnani

I cittadini italiani non vedono l'ora di vivere Pasqua 2018 e Pasquetta all'insegna della famiglia e del divertimento. In queste ultime ore sono tante le famiglie che stanno organizzando pranzi e cene con i propri cari, ma anche scampagnate all'aperto. C'è chi infatti trascorrerà le due giornate di festa all'insegna del totale relax e della famiglia, mentre altri preferiranno una gita fuori porta con amici e conoscenti. Da non sottovalutare le coppie che hanno figli e nipoti, che potrebbero voler approfittare di eventuali giornate di sole e caldo per poter raggiungere le mete più disparate. Sia che ci si trovi a dover organizzare la tavolata, sia che invece si decida di fare una grigliata all'aperto, il problema principale potrebbe essere individuare un centro commerciale, supermercato o market aperto a Milano e provincia nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Per fortuna sembra proprio che la regione, così come tutte le altre italiane, non abbia alcuna intenzione di chiudere i battenti anche in occasione delle due giornate di festa.

Si potrà così correre al supermercato o centro commerciale più vicino in caso di bisogno, per esempio se all'ultimo momento dovessimo accorgerci di aver dimenticato degli ingredienti importanti o qualsiasi tipo di oggetto. Per esempio Il Gigante di via Lorenteggio 3 prevede un'apertura straordinaria in fascia mattutina, aprendo le porte alle 8.30 per chiuderle alle 13.00. Il Gigante di via Ornato 169 prevede invece un'apertura dalle 9 del mattino fino alle 20.00 di sera, compreso il lunedì di Pasquetta. Senza dimenticare la possibilità offerta da Carrefour Express di Galvano Fiamma 31, che aprirà dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Aperta anche il Pam di Viale Olona dalle 9.00 alle 20.00 e stesso orario anche per l'esercizio commerciale del brand in via Sabotino 6. Diverso il discorso per gli Esselunga che rimarranno in quasi tutti gli esercizi della città chiusi per il giorno di Pasqua mentre rimarranno aperti nella giornata di domani a Pasquetta.

Clicca qui per vedere l'elenco completo degli esercizi commerciali aperti a Milano e provincia a Pasqua e Pasquetta.

SUPERMERCATI, NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI APERTI A ROMA: INFO E ORARI

I cittadini romani e i turisti sono già pronti per festeggiare Pasqua 2018 e Pasquetta al fianco di amici, familiari e conoscenti. Saranno tanti i cittadini italiani a riversarsi nelle strade per raggiungere le mete preferite per questi due giorni di festa, fra scampagnate e visite nelle città che si vorrebbero visitare. Non saranno infatti solo i residenti di Roma e provincia a voler cercare un supermercato o un centro commerciale in zona per poter fare degli acquisti al volo oppure anche solo un giro di piacere per ammirare le vetrine. Dalle famiglie con i bambini piccoli fino alle coppie di vecchia data, molti cercheranno di affrontare i due giorni di festa in modo alternativo rispetto al resto della settimana. La nonna è già ai fornelli, pronta a sfornare i piatti della tradizione, e persino qualche papà sta organizzando le grigliate, con carne o vegetariane, per accogliere amici e affetti. Potremmo accorgerci però all'ultimo momento che abbiamo dimenticato qualcosa, dai piatti di plastica fino ai bicchieri usa e getta. Per non parlare di quell'ingrediente che credevamo di avere nella credenza e che invece non c'è.

Ci possono essere tanti motivi per cercare un supermercato o un centro commerciale a Roma e provincia il giorno di Pasqua e Pasquetta: vediamo qualche esempio di punto vendita che prevede un'apertura straordinaria. La Capitale non si fermerà di certo di fronte alla festività: in questi giorni è scoppiata una forte polemica proprio per la decisione dei commercianti di non chiudere in occasione dello stop festivo. Sarà aperto il Todis di via San Tommaso D'Aquino 114, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 20.00; il Centro Commerciale Torresina prevede un'apertura dalle 10.00 alle 20.00; Iperfamily di via Di Torrevecchia 1050 sarà aperto invece dalle 7.00 alle 22.00. Anche il Carrefour prevede delle aperture straordinarie: il punto vendita di via Dario Niccodemi 99 sarà aperto dalle 7.00 alle 21.00.

Clicca qui per scoprire tutti i centri commerciali e supermercati aperti a Roma e provincia nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

