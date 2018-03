Terremoto L’Aquila/ Oggi nella notte scossa di magnitudo 3.9 nella zona già devastata dal sisma: tanta paura

Terremoto L’Aquila, oggi nella notte scossa di magnitudo 3.9 nella zona già devastata dal sisma: tanta paura fra la gente. La terra è tornata a tremare nelle zone del 2009

Terremoto a L'Aquila, immagine di repertorio - LaPresse

Torna la paura terremoto a L’Aquila. Nella notte, una scossa di magnitudo 3.9, ha colpito le zone già devastate dal sisma del 2009, fortunatamente, senza arrecare danni alle persone ne alle cose. A confermare il nuovo sisma è stato l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisca e vulcanologia, che alla ore 3.19 di questa notte ha registrato appunto un sisma con un epicentro a 20 km di profondità (ipocentro), a 7 km ad est dal capoluogo abruzzese. Successivamente, alle ore 3.31 (12 minuti dopo), si è registrata una nuova scossa, questa volta di magnitudo 2.0. La zona precisa in cui è avvenuto il nuovo terremoto è quella fra Poggio Picenza, Fossa e Ocre, ad una manciata di chilometri da L’Aquila. Tanta paura ovviamente fra la gente, soprattutto fra chi, 9 anni fa, aveva già assistito al terribile sisma che causò più di trecento morti.

DOVE E’ STATA AVVERTITA LA SCOSSA

La popolazione ha avvertito nettamente il nuovo sisma, sentendo la terra tremare e riversandosi sulle strade in massa. La mente, come detto sopra, è tornata a quel 6 aprile del 2009, quando quella zona dell’Abruzzo dovette sostenere una scossa di magnitudo 6.3, più del doppio di quella di questa notte, che provocò numerosi crolli e svariate vittime. Anche in quel caso, dato davvero inquietante, la terra tremò di notte e l’ora era praticamente la stessa, visto che l’orologio si fermò alle 3.30. La scossa di questa notte è stata avvertita non solo a L'Aquilai, ma anche ad Avezzano, Teramo, Sulmona, Celano, Rocca di Mezzo, Pescara, Montorio al Vomano, Isola del Liri e infine Pescorocchiano. A breve nuovi aggiornamenti su quanto accaduto.

