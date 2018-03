Tiangong 1/ La stazione spaziale cinese cadrà sulla Terra a Pasqua: traiettoria e preoccupazione al Sud Italia

Occhi puntati al cielo domani, il giorno di Pasqua, quando la stazione cinese Tiangong 1 potrebbe cadere sulla Terra e puntare dritta anche verso l'Italia. Ecco gli ultimi dettagli

31 marzo 2018 Hedda Hopper

E' già panico al Sud Italia per l'annuncio della caduta di Tiangong 1, la stazione spaziale cinese, che cadrà sulla Terra a Pasqua. In questi giorni si è parlato tanto dell'arrivo nella nostra atmosfera della stazione spaziale ma, a quanto pare, solo tra qualche ora conosceremo la traiettoria definitiva. Come sempre il panico e la paura ci sono in questo caso ma dal Cnr fanno sapere che le probabilità di essere colpiti sono quelle di sempre, si tratta di una su centomila miliardi, una soglia molto bassa se messa al confronto con i rischi a cui andiamo incontro nella vita tutti i giorni. In particolare, il centro, tramite una nota ufficiale fa sapere: "La probabilità di essere colpiti da un fulmine è 130.000 volte maggiore. La probabilità di fare un 6 al superenalotto è addirittura di una su 622 milioni. Si consiglia pertanto di evitare inutili allarmismi”. Rimane il fatto che la caduta è ormai confermata e anche se non si conosce anche una traiettoria ben precisa, è sicuro, almeno secondo quanto comunicato dall’ASI (Agenzia Spaziale Italiana) che la caduta dei frammenti avverrà all’interno di un’ampia fascia di dispersione compresa tra – 44° S + 44° N.

LA TRAIETTORIA E LE ZONE INTERESSATE

Secondo il comunicato ufficiale, la caduta della stazione spaziale riguarderà parte del territorio nazionale italiano, così come tutta l’Africa, ma anche gran parte degli Usa e l’America del Sud, parte dell'Oceano Pacifico e di quello Atlantico ma anche l'Australia intera. La Protezione Civile ha fatto sapere che solo oggi pomeriggio comunicherà con certezza quali saranno le zone interesse dall'impatto e se questo interesserà davvero le zone al Sud della nostra Penisola. Secondo le ultime novità sembra che il rientro della stazione spaziale cinese sia previsto per il 1 aprile alle ore 9.26 UTC (ora italiana 11.26), con una finestra di incertezza di circa 12 ore. Al momento il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli ha fatto sapere che nelle prossime ore potrebbe essere previsto un tavolo d'emergenza per mettere insieme le ultime notizie e tenere il focus sulla situazione.

