Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Salvini apre a metà al reddito di cittadinanza, Di Maio... (31 marzo 2018)

31 marzo 2018 Matteo Fantozzi

CONTINUA LO SCONTRO A DISTANZA TRA LEGA NORD E MOVIMENTO 5 STELLE

Con l'avvicinarsi dell'avvio delle consultazioni si alzano i toni tra i vincitori delle elezioni. Il partito di Beppe Grillo continua ad affermare che l'unico Presidente del Consiglio possibile sia Luigi Di Maio, il politico campano in una lunga intervista ha sottolineato che il suo nome è stato scelto da 11 milioni di Italiani, per questo deve essere lui ad essere incaricato dal Presidente della Repubblica a formare il nuovo esecutivo. Da parte sua Matteo Salvini leader della Lega Nord contesta tale modo di rapportarsi con quelli che dovrebbero essere gli alleati del movimento in Parlamento. Apre al Reddito di cittadinanza ma solo a termine, però nessuna altra concessione, si parte dal programma di centrodestra. Nella disputa interviene quest'oggi anche Silvio Berlusconi, il quale vede all'orizzonte una legislatura molto complessa sia per la sua nascita sia per la continuazione.

VIOLENTI SCONTRI A GAZA

Una violentissima battaglia che ha portato a 12 morti e circa 200 feriti, alcuni dei quali in gravissime condizioni di salute. Questo è stato l'epilogo di una manifestazione denominata "La grande marcia del ritorno" convocata da Hamas al confine tra il sud della striscia di Gaza e lo Stato di Israele. Gli scontri sono avvenuti quando i manifestanti si sono avvicinati troppo alla barriera di sicurezza, l'esercito israeliano in quel momento ha aperto il fuoco sia con armi da guerra che con dissuasori che sparavano proiettili di gomma, i manifestanti denunciano che in tale contesto sono stati sparati anche colpi di artiglieria pesante. Da parte loro fonti dell'esercito israeliano, affermano che gli scontri sono iniziati quando alcuni manifestanti si sono avvicinati con fare sospetto alla striscia di sicurezza. Tra i morti si conta anche una giovane manifestante di soli 16 anni.

DISPOSTO RISARCIMENTO DI TRE MILIONI DI EURO PER HASHI OMAR HASSAN

La Corte di Appello di Perugia ha disposto un risarcimento superiore ai tre milioni di euro nei confronti di un cittadino somalo accusato ingiustamente dell'uccisione di Ilaria Alpi. L'uomo che ha scontato 17 anni di reclusione è stato assolto durante la revisione del processo. Hassan arrestato grazie alla presunta confessione di un altro cittadino somalo, è stato scagionato dopo che la trasmissione Chi l'ha visto si è occupata del caso della giornalista Rai uccisa a Mogadiscio. Dopo l'assoluzione il legale di Hassan aveva presentato istanza per vedere riconosciuto al suo assistito l'indennità di ingiusta detenzione, i giudici hanno stabilito che tale indennità assomma a €500 giornaliere.

ROMA, CAMION BUCA LA ZONA DI SICUREZZA

Una zona creata appositamente per preservare la sicurezza dei fedeli che parteciperanno alle manifestazioni religiose del Venerdì Santo. Un camion però il cui autista disconosceva i divieti ha bucato la zona, innescando un allarme tra le forze dell'ordine. Il mezzo è stato fermato immediatamente da una gazzella dei Carabinieri arrivata a sirene spiegate, le spiegazioni dell'autista che ha detto di non saper nulla dei divieti hanno convinto i militari, che hanno riaccompagnato il mezzo pesante sul percorso consentito. Immediata la nota della Questura di Roma, con il primo dirigente che ha sottolineato che l'episodio è servito a testare la tenuta di quella denominata Green zone.

TORNA IN CAMPO LA SERIE A

Si torna in campo con la Serie A con la giornata che si giocherà tutta oggi visto che domani si festeggerà la Santa Pasqua. Si parte alle ore 12.30 dallo Stadio Dall'Ara dove si disputa un Bologna-Roma molto importante per la zona Champions League. Alle ore 15.00 possono rispondere invece Inter e Lazio che in casa affrontano Hellas Verona e Benevento in difficoltà in fondo alla classifica. Alle ore 18.00 il Napoli al Mapei Stadium se batte il Sassuolo torna in testa, superando la Juventus e mettendogli pressione in vista della gara delle 20.45 contro il Milan. Completano il turno: Atalanta-Udinese, Cagliari-Torino, Genoa-Spal, Fiorentina-Crotone e Chievo-Sampdoria.

