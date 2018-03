Millionday/ Estrazione di oggi: numeri vincenti e combinazione fortunata! (4 marzo 2018)

Millionday, estrazione di oggi 4 marzo 2018: numeri vincenti e combinazione fortunata della domenica! Le ultime notizie sul nuovo gioco di Lottomatica e i vincitori

04 marzo 2018 Silvana Palazzo

MillionDAY, estrazione di oggi

Ultima estrazione della settimana per MillionDAY: oggi, domenica 4 marzo 2018, sono attesi nuovi numeri vincenti. Il gioco di Lottomatica metterà in palio anche stasera un milione di euro, a patto che qualcuno riesca a indovinare la combinazione fortunata. Chi non ha ancora scelto cinque numeri da giocare ha tempo fino alle 18.45 per fare la propria giocata, altrimenti la schedina sarà valida per l'estrazione di domani. Se avete ancora bisogno di qualche spunto, ci sono tre numeri che dalla partenza del MillionDAY del 7 febbraio scorso sono già apparsi molte volte nella combinazione vincente. In vetta a questa speciale classifica c'è il 46, l'unico numero che ha già fornito sette presenze nella cinquina finale. Seguono il 43 e il 29, entrambi usciti cinque volte nella combinazione vincente. Questi tre numeri stanno andando per la maggiore nelle ricevitorie italiane e sono spesso abbinati ai cinque numeri che al contrario non sono ancora mai usciti.

TUTTE LE OCCASIONI PER VINCERE

Quali sono i numeri che non sono ancora mai usciti al MillionDAY? Eccoli: 9-22-24-30-36. Questi sono numeri che potrete “combinare” per elaborare una giocata nella speranza che sia quella vincente. Chi non ha ancora confidenza con questo nuovo gioco di Lottomatica, che sta per compiere un mese, sappia che si tratta di un gioco ad estrazione basato su una combinazione di cinque numeri scelti dal giocatore tra 1 e 55. L'estrazione avviene tutti i giorni alle 19.00 e le vincite variano a seconda dei numeri indovinati. Le quote sono così suddivise: chi indovina 2 numeri vince 2 euro, chi ne indovina 3 ottiene 50 euro, indovinando 4 numeri se ne vincono mille, ma la categoria più ambita è quella dei 5 numeri, con la quale si può vincere un milione di euro. Finora i milionari sono stati due: l'ultimo ha trionfato l'1 marzo a Fumone, in provincia di Frosinone. Oggi potrebbe toccare a voi... Buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DI MILLIONDAY DEL 4 MARZO 2018

-

