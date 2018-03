Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: si vota per le elezioni politiche, italiani alle urne (4 marzo 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: si vota, 46 milioni di italiani chiamati alle urne. Rilasciati i sette italiani per l'omicidio del giornalista slovacco. Torna la Serie A (4 marzo 2018)

04 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Ultime Notizie, Matteo Salvini - La Presse

INSEDIATI I SEGGI PER GLI OLTRE 46 MILIONI DI ITALIANI CHIAMATI ALLE URNE

Con la presa in possesso delle forze dell’ordine e degli scrutatori sono iniziate le operazioni propedeutiche al voto, un voto che chiamerà alle urne oltre 46 milioni di italiani. Oggi giornata di silenzio di riflessione con tutti i leader che hanno chiuso la campagna elettorale con i comizi di ieri sera. Il voto si terrà domani dalle 7 alle 23, nelle stesse ore si svolgeranno anche le elezioni del presidente e del Consiglio regionale di Lombardia e Lazio. Esordio per il tagliando anti frode, con i presidenti di seggio che saranno chiamati a controllare l’esatta corrispondenza tra un tagliando e la scheda, in maniera tale da evitare delle frodi elettorali.

RILASCIATI I SETTE ITALIANI PER L'OMICIDIO DEL GIORNALISTA SLOVACCO

La polizia slovacca è stata costretta a rilasciare i nostri connazionali indicati come i mandanti e gli esecutori materiali dell’omicidio di Jan Kuciak e della sua fidanzata. Gli investigatori non sono riusciti infatti a trovare le prove che potessero legare i nostri connazionali all’efferato fatto di sangue, e di fatto alla scadenza del periodo concesso dalla legislazione slovacca hanno dovuto scarcerarli. Il capo della polizia slovacca ha comunque dichiarato che la pista italiana non è l’unica seguita dagli investigatori, che in queste ore stanno cercando riscontri su quella che è definita una pista interna, stante che il giornalista stava lavorando a gravi episodi di corruzione della Corte Suprema Slovacca.

ANCORA MOLTO PESANTE LA SITUAZIONE VIARIA A CAUSA DEL MALTEMPO

Non accenna a migliorare la situazione viaria a causa dell’onda di maltempo che sta in queste ore colpendo tutto il settentrione d’Italia. Grossi disagi in tale contesto sono segnalati sulla A1, soprattutto in Emilia Romagna, regione in cui interi tratti autostradali sono stati chiusi per il pericolo ghiaccio. Situazione pesante anche in Liguria e in Piemonte, qui la maggiore causa è stata la pioggia che si è abbattuta copiosa, provocando anche qualche allagamento di piccola entità, per fortuna senza conseguenza. Disagi anche nella circolazione ferroviaria con pesanti ritardi soprattutto sui convogli a lunga percorrenza. Disagi che non stanno interessando il Sud Italia, in Sicilia ad esempio nel catanese si sono registrate temperature vicine ai venti gradi centigradi.

SERIE A, LA JUVENTUS A -1 DAL NAPOLI CON UNA PARTITA DA RECUPERARE

Due anticipi di lusso che mettono dinanzi quattro delle squadre migliori del massimo campionato. Nel pomeriggio la Juve di Massimiliano Allegri ha sfidato all’olimpico la Lazio, i bianconeri non sono stati autori di una buona partita, ma sono stati capaci di guadagnare i tre punti grazie a un goal di pregevole fattura di Paulo Dybala, bravo da terra a trovare l’angolino della porta difesa dall’estremo difensore laziale. Alle 20.45 il Napoli al San Paolo crolla clamorosamente contro la Roma. I giallorossi sono andati a vincere per 4-2 in casa della capolista, dando il via libera ai bianconeri che ora sono a -1 con una partita da recuperare. Prima della Juve da segnalare l'importante vittoria della Spal sul Bologna, per la squadra di casa tre punti pesanti in ottima salvezza.

OGGI IL DERBY DI MILANO

