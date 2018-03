BURIAN BIS, METEO ONDATA DI GELO DALLA SIBERIA/ Italia, a fine marzo torna il maltempo

Burian bis, meteo ondata di gelo dalla Siberia: previsto a fine marzo il ritorno del maltempo, rischio neve in pianura secondo il modello internazionale americano

05 marzo 2018 Bruno Zampetti

Immagine di repertorio (LaPresse)

Burian bis, meteo ondata di gelo dalla Siberia: il maltempo torna a colpire l’Italia. Dopo le piogge torrenziali e la neve caduta sulla Penisola per tutta la fine di febbraio, con Roma e Milano tra le città più colpite, è previsto il ritorno dell’ormai famoso Burian, questa volta nel formato 2.0. Le previsioni meteo per questa settimana riportano che dopo il grande freddo ci aspetta un periodo piovoso che, come sottolinea Meteo Live, farà tornare la neve a casa sua, cioè sulle Alpi e lungo la dorsale dell’Appennino anche se non a quote elevate. In prossimità del Mar Ligure si formerà la cosiddetta succursale piovosa, con gran parte della Penisola che verrà abbracciata dalla pioggia ad eccezione delle regioni meridionali e della Sicilia, dove si verificheranno dei fenomeni più tenui. Per quanto riguarda la neve, è previsto il suo arrivo sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale sopra gli ottocento-mille metri, altrove la quota neve sarà a milleduecento-millequattrocento metri.

BURIAN BIS, IL RITORNO

Domani, martedì 6 marzo 2018, l’Italia verrà abbracciata da condizioni di instabilità diffusa secondo Meteo Live, sebbene non in un contesto freddo, in particolare nel centro Italia e al Sud. Situazione simile per quanto riguarda mercoledì 7 febbraio 2018, mentre giovedì 8 marzo 2018 ci sarà uno sbilanciamento di una depressione sulla penisola iberica, con la lievitazione del quadro termico e barico in Italia. Discorso parzialmente diverso per il nord, ancora colpito da correnti umide e piovose. Ma Burian bis incombe e c’è già una data prevista secondo Il Meteo: secondo quanto propone il modello internazionale americano, chiamato in termini tecnici GFS, la situazione è allarmante. Dopo il Burian di fine febbraio, l’aria gelida dalla Russia potrebbe riversarsi sulla nostra Penisola a partire dal 20 marzo 2018. Accompagnato da fronti perturbanti, il Burian bis potrebbe portare nuovamente la neve in pianura sulle regioni settentrionali.

© Riproduzione Riservata.