Firenze: vuole suicidarsi, uccide un passante a caso/ Ponte Vespucci, morto un venditore ambulante senegalese

Firenze: vuole suicidarsi, uccide un passante a caso. Ponte Vespucci: Roberto Pirrone ha sparato a un venditore ambulanti sei colpi di pistola: proteste dei senegalesi

Immagine di repertorio (LaPresse)

Firenze: vuole suicidarsi, uccide un passante a caso. Vicenda che ha dell’incredibile quella occorsa oggi, lunedì 5 marzo 2018, a Ponte Vespucci. Roberto Pirrone, italiano di sessantacinque anni, ha ucciso il venditore ambulante Idy Diene, cinquantaquattro anni. Il senegalese è stato trafitto da sei colpi di pistola poco prima delle ore 12.00 come riporta Repubblica. Una storia surreale, con Pirrone che ha rivelato ai poliziotti che lo hanno trasportato in caserma di essere uscito di casa per suicidarsi. Non avendo trovato il coraggio di compiere il gesto, ha deciso di sparare a caso ad una persone per poter finire in carcere. Non lucido, Pirrone ha rivelato di aver pensato al suicidio per motivi economici e nella sua abitazione in Otrarno è stato ritrovato un biglietto di addio indirizzato alla figlia. Dopo aver desistito dal suicidarsi, Pirrone ha deciso di sparare a caso per finire in carcere e non gravare così più sulla sua famiglia.

LA PROTESTA DEI SENEGALESI

Dopo aver commesso l’efferato delitto, Pirrone è stato individuato e bloccato da una pattuglia dell’esercito, formata da paracadutisti della Folgore e impiegata nell’operazione Strade sicure a Firenze come riporta Repubblica. Sin da poche ore dopo il misfatto, si sono riversati in strada un centinaio di senegalesi in segno di protesta: gli africani hanno bloccato una carreggiata del ponte Vespucci, “Abbiamo raccolto due morti in questa città e abbiamo mantenuto la calma. Stavolta basta”, il commento di un membro della comunità senegalese di Firenze. E' subito arrivato il commento del primo cittadino fiorentino Dario Nardella: "Invito tutta la comunità, che sta manifestando, a mantenere la calma e non travalicare le forme di espressione pubbliche del dolore", esprimendo grande dolore e solidarietà alla comunità senegalese.

