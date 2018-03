Incidente stradale/ Vimercate, auto travolge pedone: 79enne in gravi condizioni (oggi 5 marzo 2018)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 5 marzo 2018. Vimercate: auto travolge pedone 79enne, gravissimo in codice rosso, in provincia di Torino auto perde il controllo, giovane ferito.

05 marzo 2018 Emanuela Longo

Incidente stradale (da Pixabay)

Un terribile incidente stradale si è registrato nella serata di ieri a Vimercate, lungo la provinciale Milano-Imbersago, nel quale ha avuto la peggio un anziano signore di 79 anni. A riportare la drammatica dinamica, attualmente al vaglio della polizia stradale è il portale MonzaToday che spiega come il sinistro sia avvenuto pochi minuti dopo le 23:30 di ieri, domenica 4 marzo, lungo la strada provinciale che collega a Bernareggio. Qui una Fiat Punto ha investito un pedone 79enne il quale a causa del violento impatto è dapprima finito contro il parabrezza del mezzo, danneggiandolo gravemente, quindi è sbalzato finendo sull'asfalto. Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori del 118 con tre mezzi in codice rosso, tra cui due ambulanze ed una automedica. Il pensionato è stato subito definito molto grave per via di un trauma cranico prontamente riscontrato e varie lesioni a bacino ed addome e per via della gravità delle sue condizioni è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale di Vimercate al fine di stabilire la dinamica esatta del sinistro e procedere alla definizione delle responsabilità.

TORINO, PROVINCIALE 51: AUTO FUORI STRADA, GIOVANE FERITO

Una domenica di sangue sulle strade italiane per via di un altro grave incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla strada provinciale 51 a Ciconio, poco distante dall'uscita del centro abitato in direzione San Giorgio Canavese, in provincia di Torino. Qui, intorno alle 23:00 di ieri, un'auto Fiat Punto con a bordo un giovane 23enne di Castellamonte ha perso il controllo uscendo di strada e restando in bilico sul fosso sottostante. Momenti di panico, quelli riportati da TorinoToday.it, ma che fortunatamente non hanno avuto risvolti tragici come inizialmente immaginato. Sul posto, infatti, sono giunti i soccorritori che hanno estratto il giovane dalle lamiere e lo hanno trasportato nel vicino ospedale di Ivrea con una sospetta frattura alla spalla. La vettura ha rischiato di cadere nel fosso e per tale ragione è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per evitare questa evenienza. Sulle dinamiche dell'incidente, fortunatamente senza vittime, indagano ora i carabinieri dopo una notte di paura in cui la provinciale è stata momentaneamente chiusa al traffico fino alla fine delle operazioni di messa in sicurezza del mezzo.

