Marco Boni, suo il cadavere nel lago di Garda/ Ultime notizie 16enne scomparso, ritrovamento grazie ai robot

Marco Boni, è suo il cadavere ritrovato oggi in fondo al lago di Garda dopo quasi un mese dalla scomparsa misteriosa da Riva: il ritrovamento grazie all'uso di robot.

05 marzo 2018 Emanuela Longo

Marco Boni, 16enne scomparso (Facebook)

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Marco Boni, lo studente 16enne scomparso lo scorso 16 febbraio da Riva del Garda. Le speranze di poterlo rivedere vivo si sono spente questa mattina, in seguito al ritrovamento di un cadavere sul fondale del lago di Garda da parte dei robot dei sub della polizia impegnati nelle operazioni di ricerca che andavano ormai avanti da settimane senza alcun esito. Inizialmente si era parlato del cadavere di un giovane rinvenuto nelle acque del lago, sul versante trentino. E la mente era andata immediatamente a Marco, del quale non si avevano ormai notizia da 17 lunghi giorni. La speranza negli ultimi tempi si era andando sempre più affievolendosi fino ad oggi, quando si è del tutto spenta dopo il ritrovamento del corpo. A darne conferma è stata l'agenzia di stampa Ansa che cita la questura di Trento che ha coordinato le ricerche. Il corpo senza vita è stato individuato dai sommozzatori 50 metri a sud della storica "Casa della Trota" di Riva del Garda, in zona Sperone, a 24 metri di profondità. Marco, spiega L'Adige, era incastrato in un canalone tra le rocce del fondale. La polizia ha terminato le operazioni di recupero intorno alle 12:30.

MARCO BONI, LE OPERAZIONI DI RICERCA

In base alla posizione, tutto lascerebbe pensare che Marco Boni si sia avventurato lungo la vecchia Gardesana per circa un chilometro prima di finire nelle acque del lago Garda. Si conclude nel peggiore dei modi una vicenda che ha tenuto per lunghi giorni con il fiato sospeso l'intero Trentino. Era il 16 febbraio scorso quando, dopo essere uscito dal liceo Maffei, Marco aveva chiamato la madre avvertendola dell'intenzione di fare una passeggiata. Da allora però non aveva più fatto avere sue notizie ed il cellulare era rimasto spento facendo prontamente allertare le forze dell'ordine che avevano così avviato le ricerche. Dallo scorso venerdì, spiega IlDolomiti.it, alle operazioni con i sommozzatori, i droni, i cani molecolari, si erano aggiunti anche alcuni volontari che avevano messo a disposizione un balletto sonar capace di analizzare in profondità il fondale alla ricerca di oggetti e corpi. Nella mattinata odierna la terribile scoperta. Sul posto si è recato anche il vicequestore di Trento. Non è escluso che siano state proprio le correnti e la profondità a contribuire a nascondere per giorni interi il corpo del ragazzo sul fondale.

© Riproduzione Riservata.