Milano, aggredito a colpi d'ascia vicino sede Lega/ Ultime notizie: dipendente Radio Padania riesce a scappare

Milano, aggredito a colpi d'ascia vicino sede Lega. Le ultime notizie: dipendente Radio Padania riesce a scappare e chiedere aiuto alle forze dell'ordine, che hanno fermato 55enne

05 marzo 2018 Silvana Palazzo

Paura e terrore a Milano nella sede della Lega, in via Bellerio, dove un dipendente di Radio Padania è stato aggredito a colpi d'accetta. Ci sono poche informazioni su questa aggressione annunciata da Enrico Mentana durante la sua consueta Maratona post-Elezioni. Sembra comunque che la sala stampa della sede nazionale del Carroccio sia stata evacuata proprio in seguito a quanto sarebbe accaduto in questi minuti. Qualche indiscrezione è stata fornita da Milano Fanpage, secondo cui un uomo armato di accetta si sarebbe avvicinato alla sede del partito inveendo contro i politici e cercando di aggredire appunto un dipendente di Radio Padania. Momenti di tensione, dunque, fuori alla storica sede della Lega. Il dipendente è riuscito a schivare il colpo, quindi non avrebbe riportato ferite, ma la dinamica della vicenda è ancora confusa. L'uomo armato di accetta è stato fermato dalle forze dell'ordine senza che potesse far male a qualcuno.

MILANO, AGGRESSIONE NEI PRESSI DELLA SEDE LEGA

Momenti di tensione a Milano all'indomani delle Elezioni Politiche e Regionali 2018. Si parla di un'aggressione ad un dipendente di Radio Padania nei pressi della sede della Lega. Un 55enne armato di accetta lo avrebbe minacciato, fortunatamente senza riuscire a ferirlo. Sui social le testimonianze sono contrastanti: c'è chi parla di uno scontro verbale condito da minacce e di un'accetta brandita ma non usata. Più dettagli fornisce invece Rainews24, secondo cui il dipendente di Radio Padania sarebbe stato aggredito in via Bellerio e quindi si sarebbe rifugiato nella sede della Lega, dove avrebbe trovato l'aiuto delle forze dell'ordine che presidiano appunto la zona.

