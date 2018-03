Rosa Di Domenico, ritrovata la 15enne scomparsa/ Ultime notizie: era in Turchia, oggi il ritorno a Napoli

05 marzo 2018 Silvana Palazzo

Rosa Di Domenico, la ragazzina di 15 anni che è scomparsa a maggio nel Napoletano, è stata ritrovata. A dare l'annuncio è la pagina Facebook della nota trasmissione televisiva “Chi l'ha visto”, che fa riferimento ad un comunicato della famiglia. L'adolescente ha parlato con la madre, ha assicurato di stare bene e che sta tornando a casa. Ora i genitori di Rosa sono in Caserma, convocati dai militari per le procedure e gli approfondimenti di rito. Una zia, come riportato da Ottopagine.it, ha confermato la notizia trapelata con gioia e speranza. Rosa Di Domenico sta dunque per riabbracciare i genitori che da mesi, tra disperazione e dolore, lanciavano accorati appelli sui social, oltre che attraverso il programma della Rai. I carabinieri della compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Antonio De Lise, si sono messi sulle tracce della giovane scomparsa da maggio. Il giallo sulla ragazzina è stato risolto. Presto emergeranno i dettagli.

Sin da quando Rosa è scomparsa, i genitori e gli inquirenti non hanno mai creduto all'ipotesi di un allontanamento volontario da casa della ragazza. Hanno invece creduto che sia stata costretta dal 28enne pakistano Alì Qasib, che aveva conosciuto su internet. «Mi prenderò tua figlia», aveva detto Quasib al padre di Rosa solo poche settimane prima della scomparsa. Da allora si è attivata una rete di ricerca da parte dei genitori, non sono neppure mancati contatti con il padre del giovane, il quale avrebbe fatto da tramite con il figlio per assicurare il rientro a casa della ragazza. Stando a quanto riportato da Napoli Today, pare che Rosa Di Domenico sia attesa alle 17.30 all'aeroporto di Capodichino, dove atterrerà con provenienza Turchia. Oltre che i familiari, sul posto saranno anche i carabinieri della compagnia di Giugliano che hanno indagato a lungo sul suo caso.

