INCIDENTE STRADALE/ Cremona, frontale auto-camion: muore 66enne (oggi, 6 marzo 2018)

Incidente stradale, oggi 6 marzo 2018: a Cremona è andato in scena un frontale tra una macchina e un camion. Ad avere la peggio è stato un 66enne di Crema.

Incidente stradale (foto da Pixabay)

Tragico incidente stradale nel territorio di Casalbuttano, in provincia di Cremona, dove un uomo di 66 anni originario di Crema ha perso la vita ieri dopo un frontale contro un camion. L'impatto, avvenuto intorno alle ore 15, non ha lasciato scampo alla vittima, che fin da subito è apparso in gravissime condizioni. Come riferito da Il Giorno, sul luogo dell'incidente sono intervenute "tre ambulanze, l’auto medica, una pattuglia della Polstrada di Pizzighettone e una di Cremona e i vigili del fuoco di Cremona". Questa mobilitazione è risultata essere vana visto che l'uomo alla guida della vettura è deceduto dopo oltre mezz'ora di tentativi di strapparlo alla morte. Sono invece stati trasportati in ospedale a Cremona, poiché feriti, l’autista del camion, un uomo di 55 anni e un 47enne.

A1, INCIDENTE E CODA

Continuiamo il nostro racconto quotidiano relativo agli incidenti stradali verificatisi in Italia con quanto avvenuto sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra Parma e Reggio Emilia, al km 127 in direzione Bologna. Come riferito dall'Ansa, lo scontro in questione ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Lievi, per fortuna, le conseguenze di un impatto che avrebbe potuto avere un bilancio ben peggiore. Alla fine, infatti, il bilancio è stato solo di un ferito. Come riportato da Autostrade per l'Italia, dopo il verificarsi dell'incidente stradale, sulla carreggiata sono venuti a formarsi 12 km di coda. Sul luogo del sinistro, "oltre al personale della direzione del terzo Tronco di Bologna sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorsi meccanici e sanitari. Ai viaggiatori che da Milano sono diretti verso Bologna è consigliato di uscire a Parma e di percorrere la Statale 9, la Via Emilia in direzione di Reggio Emilia dove rientrare in autostrada verso Bologna".

