Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto 6 marzo: i numeri vincenti! Video (conc 28/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 6 marzo: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.28/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto promette anche stasera di trasformare tanti giocatori in nuovi vincitori. I due giochi della Sisal continuano a premiare le regioni italiane e i rispettivi appassionati con tanti bottini ad ogni estrazione, come dimostra l'ultimo appuntamento. In particolare è stato il Lotto a conquistare il primo posto delle vincite, grazie ad un bottino di più di 308 mila euro centrato da un giocatore della provincia di Vicenza, di Longare. Il fortunello in questione tra l'altro ha indovinato una cinquina, cinque quaterne, 10 terni e 10 ambi sulla ruota di Palermo, salendo così non solo sul podio delle vincite dell'ultimo concorso, ma anche di quelle maturate dall'inizio di quest'anno. Oltre 62 mila euro invece per un giocatore della provincia di Carbonia Iglesias, di Villaperuccio, che ha realizzato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale. I premi totali dell'ultimo concorso sono stati invece di 6,9 milioni di euro, contro i più di 207 milioni registrati da inizio 2018. Consistenti anche le vincite del 10eLotto, che ha messo sul primo posto del podio un giocatore di Vibo Valentia. Il vincitore ha indovinato un 7 del valore di 30 mila euro, a cui segue una vincita della provincia di Napoli. Un giocatore di Cicciano ha infatti realizzato un 9 del valore di 20 mila euro, mentre la provincia di Bolzano ha conquistato il terzo posto della classifica grazie ad un giocatore di Renon. La vincita è stata di 11 mila euro grazie ad un 6 fortunato. Dall'inizio di quest'anno, il gioco ha premiato gli appassioanti con 765 milioni di euro, mentre 30,5 milioni è il montepremi dell'ultima estrazione.

LE SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è pronto per aprire i battenti di un nuovo concorso, che donerà tanti premi a tuti i giocatori in gara. I bottini da conquistare sono davvero molti, spesso anche più cospicui del previsto. Non sono pochi infatti gli appassionati che ad ogni estrazione superano le proprie aspettative grazie a combinazioni particolarmente fortunate. Anche per questo la fase precedente all'appuntamento con il gioco crea non poco disagio in cui ha le idee confuse sui numeri da giocare. La nostra Rubrica promette però di alleviarvi la presunta sofferenza, proponendovi anche oggi alcuni numeri da giocare. Partiamo come sempre da una notizia, che oggi ci parla di relazioni e calcoli matematici. Sono molte le persone che ogni giorno si affidano a degli algoritmi e statistiche per prevedere il successo delle proprie relazioni. Questi metodi possono davvero risolvere questo annoso dubbio? Secondo uno studio scientifico sembra proprio di no, dato che l'attrazione fisica fra due persone va al di là di moltiplicazioni e sottrazioni matematiche. Fare un calcolo sulle preferenze ed incrociarlo con il partner ideale non porta quindi ad un risultato certo. Vediamo cosa ne pensa la smorfia napoletana: abbiamo il numero, 46, il computer, 74, il calcolo, 66, il controllo, 19, e la previsione, 72. Come Numero Oro scegliamo invece la relazione, 18.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Si avvicina sempre di più a quote importanti il Jackpot del SuperEnalotto, che nell'estrazione di oggi metterà in palio un bottino ultramilionario. La vincita più alta del gioco Sisal ammonta infatti ad oltre 109 milioni di euro, una cifra che di certo fa gola a tutti gli aspiranti vincitori. Alcuni si accontentano persino delle quote minori, che come sappiamo bene possono regalare diverse sorprese. Nell'ultimo concorso la vincita più alta è stata infatti quella del 5, di oltre 60 mila euro e conquistata da quattro giocatori. Sette appassionati hanno invece indovinato il 4+ da oltre 33 mila euro, mentre 111 tagliandi vincenti hanno registrato il bottino di 2.554 euro abbinato al 3+. Aumenta il premio del 4, pari a 333,55 euro e conquistato da 742 vincitori, mentre 25,54 euro del 3 sono stati destinati a 29.137 giocatori. Gli appassionati che hanno centrato il 2 sono stati invece 464.782, per un bottino da cinque euro tondi. Cifra identica anche per il premio storico dello 0+, destinato a 32.491 giocatori, mentre 15.008 vincitori hanno realizzato i 10 euro dell'1+. Infine la classifica si chiude con i 100 euro che il 2+ ha regalato ai suoi 2.264 giocatori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto sono in attesa di scoprire quale sarà il destino del Jackpot. Il montepremi non ha ancora affrontato un turno di presenza nelle numerose estrazioni di quest'anno, lasciando a bocca asciutta tutti gli aspiranti vincitori. Anche se il concorso l'ha vista per ora fra gli assenti, questa sera potrebbe scegliere di donare la propria vincita a qualcuno degli appassionati in gara. Ecco perché non bisogna abbassare la guardia ed organizzare al meglio anche la fase del post vincita. La nostra Rubrica vi suggerisce oggi un progetto di KickStarter interessante e collegato alla gravità. LeviZen offre infatti un'esperienza sensioriale di primo livello grazie alla levitazione dell'acqua, resa possibile da un sound impercettibile all'orecchio umano ed in grado di donare relax a chiunque ammiri il fenomeno. La levitazione dei liquidi in assenza di gravità è una delle esperienze più importanti per l'essere umano, resa possibile da un suono in alta frequenza. Il goal è già stato raggiunto da tempo, ma si potrà partecipare all'asta ancora per 44 giorni. I numeri vincenti invece ci attendono fra pochissimo: estrazione in arrivo!

