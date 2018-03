Omicidio Renata Rapposelli, arrestati ex marito e figlio/ Ultime notizie: decisivi filmati delle telecamere

06 marzo 2018 Silvana Palazzo

C'è una importante svolta nell'inchiesta per l'omicidio di Renata Rapposelli, la pittrice trovata morta il 9 ottobre scorso nelle campagne di Tolentino, vicino Macerata. Alle 6.30 di oggi, martedì 6 marzo 2018, sono stati arrestati il figlio Simone e l'ex marito Giuseppe Santoleri nella loro abitazione di Giulianova Lido, in provincia di Teramo. Lo ha confermato il loro legale. Entrambi sono ora accusati di concorso in omicidio volontario e soppressione di cadavere, secondo quanto riportato da Repubblica. Il figlio e l'ex marito della pittrice di Ancona sono stati trasferiti nel carcere di Castrogno a Teramo, in Abruzzo. Il procedimento è stato assegnato per competenza, secondo quanto ha fatto sapere l'avvocato, dal gip del tribunale di Ancona a quello di Teramo. I due arresti sono avvenuti dopo una lunga serie di accertamenti sul luogo del ritrovamento del cadavere di Renata Rapposelli, sulle auto, sui computer e telefoni dei due uomini.

Maggiori dettagli sull'arresto di Giuseppe e Simone Santoleri verranno forniti dalla Procura di Ancona alle 11. Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, sarebbero pesanti gli indizi che sono stati raccolti nei loro confronti in questi mesi. Decisivi soprattutto i filmati delle telecamere in una stazione di servizio sulla SS 77 Valdichienti e all'altezza della rotatoria di Porto Sant'Elpidio: giorni dopo la scomparsa di Renata Rapposelli venne ripresa proprio la famigerata Fiat 600 con cui, secondo gli inquirenti, sarebbe stata trasportata Renata. Non è mai stato stabilito però se la pittrice sia arrivata viva sul Chienti o se sia stata uccisa a Giulianova, ma gli inquirenti sarebbero certi del fatto che il racconto reso dai Santoleri sul viaggio verso Loreto non solo non era verosimile, ma è stato anche smentito da testimonianze e circostanze. Importante anche il lavoro del Ris che ha riscontrato la compatibilità del terriccio ritrovato sotto l'auto dei Santoleri con quello prelevato sul greto del Chienti.

