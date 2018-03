Oroscopo Paolo Fox/ Oggi 6 marzo 2018: bel risveglio per l'Ariete, fase di miglioramento per lo Scorpione

Paolo Fox, oroscopo oggi 6 marzo 2018. Previsioni segno per segno: bel risveglio per l'Ariete, lo Scorpione attraversa una fase di miglioramento anche se resta sotto pressione

06 marzo 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, 6 MARZO 2018

L’Ariete beneficia del transito di Mercurio e Venere nel suo segno zodiacale, questo non solo è un elemento di grande importanza ma segnala anche un bel risveglio. Infatti, negli ultimi tempi nonostante la vostra voglia di fare non ci sono stati dei grandi risultati. Lo Scorpione inizia una fase di miglioramento, in questo cielo ci vuole attenzione, voi siete sotto pressione. I Pesci in questa situazione complessa possono trovare degli spunti per migliorare, allora fate attenzione in tutti gli ambiti e cercate di cogliere ogni occasione al volo. Mercurio e Venere sono nuovamente favorevoli, infatti il Leone non solo è più forte ma è anche più responsabile e determinato. Il Capricorno ha forse troppe preoccupazioni, nelle prossime tre settimane c'è un po' di crisi. In questo 2018 potrete vedere grandi cambiamenti e questo è il mese delle grandi decisioni.

AMORE AL TOP PER...

I Gemelli innamorati devono fare attenzione a dare spazio all'amore piuttosto che ai problemi legati al quotidiano. Il problema è che spesso l'amore per voi è difficile, voi vi appassionate più a ciò che immaginate piuttosto che alle persone concrete. Ora dovete cercare di trovare un po' di intimità, state attenti però alle gelosie e non cadete nella trappola dei sentimenti persi in partenza. Per il Cancro Giove porta nuove occasioni ma in amore ci sono grandi incertezze, forse perché vi trovate presi da altre cose oppure c'è una storia da rivedere. Per lo Scorpione invece gli incontri d'amore vanno rimandati al fine settimana, questo momento vi dà una prospettiva diversa rispetto al passato e nel lavoro ci sono più conferme. Per l'Ariete l'amore potrebbe sorprendervi.Il Leone ha un marzo di recupero anche se le problematiche di lavoro e soldi non sono completamente superate.

LAVORO AL TOP PER...

Il Toro in questa giornata dovrebbe dare spazio ai sentimenti ma siete molto presi dal lavoro e, entro il mese di maggio, c'è una decisione da prendere. Forse c'è da fare la retromarcia, magari perché avete affrontato decisioni del passato in modo sbagliato oppure hai sorvolato su certe questioni che riguardano il denaro. Per il Capricorno nell'ambito di lavoro e relazioni interpersonali il momento è molto particolare. Amici dello Scorpione, questo momento vi dà una prospettiva diversa rispetto al passato e nel lavoro ci sono più conferme. Per il Leone le problematiche di lavoro e soldi non sono completamente superate. I nodi arrivano comunque al pettine e rispetto al mese scorso c'è tanta chiarezza.

