TERREMOTO OGGI IN EMILIA ROMAGNA/ Forlì Cesena INGV, scossa M 3.9. Trema pure Rieti (ore 9:35, 6 marzo 2018)

Terremoto oggi, 6 marzo 2018: scossa di magnitudo 2.5 in provincia di Rieti ad Accumoli. Nella notte una scossa di magnitudo 3.9 in provincia di Forlì-Cesena (dati INGV in tempo reale)

Terremoto oggi, ultime notizie (foto da Pixabay)

La scossa fin qui più intensa della giornata di oggi, martedì 6 marzo 2018, è avvenuta pochi minuti fa ad Accumoli, in provincia di Rieti. Il sisma, come riferito dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha raggiunto una magnitudo di 2.5 sulla scala Richter. La scossa ha avuto luogo nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 42.7 e longitudine 13.17, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 13 km. Questo l'elenco completo dei centri abitati collocati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico: Accumoli (RI), Cittareale (RI), Norcia (PG), Amatrice (RI), Cascia (PG), Arquata del Tronto (AP), Monteleone di Spoleto (PG) e Poggiodomo (PG). La scossa in questione non ha provocato alcuna danno a persone e/o cose.

SCOSSA M 3.9 A FORLI'-CESENA

Un terremoto di magnitudo 2.4 sulla scala Richter si è verificato in provincia di Perugia alle ore 4:51 di oggi, martedì 6 marzo 2018. La scossa, come riportato dall'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il suo epicentro nei pressi del comune di Preci, con epicentro localizzato nel punto di coordinate geografiche corrispondente a latitudine 42.83 e longitudine 13.04, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Questo l'elenco dei comuni situati nel raggio di 20 km dall'origine del terremoto: Preci (PG), Norcia (PG), Cerreto di Spoleto (PG), Sellano (PG), Cascia (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Visso (MC), Poggiodomo (PG), Vallo di Nera (PG), Ussita (MC), Monte Cavallo (MC) e Sant'Anatolia di Narco (PG). Da ricordare che poco prima della mezzanotte nel Centro Italia si era verificata una scossa di terremoto di M 3.9 in provincia di Forlì-Cesena, per fortuna senza conseguenze.

